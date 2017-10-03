Образование

Почти 100% жителей Алтайского края довольны работой школ и детских садов

Сегодня, 07:18.
Образование

Более 98% родителей довольны работой образовательных организаций Алтайского края. К такому выводу пришли эксперты, которые провели независимую оценку учреждений образования. Они проверили более 800 организаций.

Школьники.
Школьники. Фото : Анна Зайкова.

Независимую оценку качества работы учреждений образования проводят не реже, чем один раз в три года. В ней участвуют общественные организации и независимые эксперты.

Ольга Бутенко,
заместитель министра образования и науки Алтайского края:

Чтобы результаты были объективными, мы максимально привлекли к работе людей, которые не связаны с системой образования. С нами сотрудничали более 500 независимых экспертов, включая представителей общественных организаций. В их числе — председатели и члены муниципальных общественных советов по культуре, ветераны труда и представители профсоюзов.

Какие учреждения образования проверяли в Алтайском крае:

Одной из форм оценки образовательных организаций стал опрос родителей. В анкетировании участвовали более 66 тыс. человек. По словам Ольги Бутенко, для Алтайского края такое число участников является рекордным.

Опрос.
Опрос.

Результаты опроса:

  • Более 98% родителей удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников образовательных организаций, а также качеством образовательной деятельности.

  • Около 99% родителей воспитанников детских садов удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников.

  • В 20 организациях родители полностью удовлетворены материально-техническим обеспечением.

  • Более 75% школ показали высокую информационную открытость.

  • В 79% школ обеспечен высокий уровень комфортности.

Школа №133 перед открытием.
Школа №133 перед открытием.

Участники общественного совета оценивали учреждения образования по четырем критериям:

  • Открытость и доступность информации; (полнота информации о школе на официальном сайте)

  • Комфортность условий (материально-техническое обеспечение, наличие условий для детей с ограниченными возможностями)

  • Качество предоставления услуг;

  • Доброжелательность, вежливость, компетентность работников;

По каждому из критериев организация получала баллы. Проверку прошли все учреждения образования.

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