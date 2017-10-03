Почти 100% жителей Алтайского края довольны работой школ и детских садов

Независимую оценку качества работы учреждений образования проводят не реже, чем один раз в три года. В ней участвуют общественные организации и независимые эксперты.

Ольга Бутенко,

заместитель министра образования и науки Алтайского края:

Чтобы результаты были объективными, мы максимально привлекли к работе людей, которые не связаны с системой образования. С нами сотрудничали более 500 независимых экспертов, включая представителей общественных организаций. В их числе — председатели и члены муниципальных общественных советов по культуре, ветераны труда и представители профсоюзов.

Какие учреждения образования проверяли в Алтайском крае:

Одной из форм оценки образовательных организаций стал опрос родителей. В анкетировании участвовали более 66 тыс. человек. По словам Ольги Бутенко, для Алтайского края такое число участников является рекордным.

Результаты опроса:

Более 98% родителей удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников образовательных организаций, а также качеством образовательной деятельности.

Около 99% родителей воспитанников детских садов удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников.

В 20 организациях родители полностью удовлетворены материально-техническим обеспечением.

Более 75% школ показали высокую информационную открытость.

В 79% школ обеспечен высокий уровень комфортности.

Участники общественного совета оценивали учреждения образования по четырем критериям:

Открытость и доступность информации; (полнота информации о школе на официальном сайте)

Комфортность условий (материально-техническое обеспечение, наличие условий для детей с ограниченными возможностями)

Качество предоставления услуг;

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников;

По каждому из критериев организация получала баллы. Проверку прошли все учреждения образования.