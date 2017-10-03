Почти 100% жителей Алтайского края довольны работой школ и детских садов

Более 98% родителей довольны работой образовательных организаций Алтайского края. К такому выводу пришли эксперты, которые провели независимую оценку учреждений образования. Они проверили более 800 организаций.
Независимую оценку качества работы учреждений образования проводят не реже, чем один раз в три года. В ней участвуют общественные организации и независимые эксперты.
Ольга Бутенко,
заместитель министра образования и науки Алтайского края:
Чтобы результаты были объективными, мы максимально привлекли к работе людей, которые не связаны с системой образования. С нами сотрудничали более 500 независимых экспертов, включая представителей общественных организаций. В их числе — председатели и члены муниципальных общественных советов по культуре, ветераны труда и представители профсоюзов.
Какие учреждения образования проверяли в Алтайском крае:
Одной из форм оценки образовательных организаций стал опрос родителей. В анкетировании участвовали более 66 тыс. человек. По словам Ольги Бутенко, для Алтайского края такое число участников является рекордным.
Результаты опроса:
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Более 98% родителей удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников образовательных организаций, а также качеством образовательной деятельности.
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Около 99% родителей воспитанников детских садов удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников.
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В 20 организациях родители полностью удовлетворены материально-техническим обеспечением.
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Более 75% школ показали высокую информационную открытость.
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В 79% школ обеспечен высокий уровень комфортности.
Участники общественного совета оценивали учреждения образования по четырем критериям:
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Открытость и доступность информации; (полнота информации о школе на официальном сайте)
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Комфортность условий (материально-техническое обеспечение, наличие условий для детей с ограниченными возможностями)
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Качество предоставления услуг;
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Доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
По каждому из критериев организация получала баллы. Проверку прошли все учреждения образования.
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