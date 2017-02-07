10 сайтов, которые помогут чему-то научиться бесплатно

1. Интуит

Это самый крупный российский интернет-университет с возможностью получения высшего и второго высшего образования. Полноценное образование платное, но вы можете прочитать курсы по различным образовательным программам и бесплатно получить электронный сертификат.

Деталь: Вы можете пройти курс "История России", где авторы подробно расскажут об истории страны с древнейших времен до наших дней с учетом последних исследований.

2. Универсариум

Курсы выполнены по образовательным стандартам, которые включают домашние задания, групповые работы, видеолекции и итоговую аттестацию. Все как в настоящем университете.

Деталь: На курсе "Я – режиссер" вы научитесь писать сценарии, записывать звук, монтировать, ставить свет, подбирать героев и станете настоящим режиссером.

3. Лекториум

Сайт с множеством лекций на русском языке на самые разные темы.

Деталь: Вы можете просмотреть лекции про что угодно: от происхождения человека до английского для математиков

4. Ted

Еще один интересный сайт с лекциями. В основном на иностранном языке, но сайт позволяет включить русский субтитры.

Деталь: Посмотрите лекции бывшего президента США Билла Клинтона, Нобелевских лауреатов Джеймса Уотсона, а также основателя Википедии Джимми Уэйлса

5. Twirpx

Самая настоящая библиотека учебной литературы. Здесь вы сможете найти даже самые редкие экземпляры. Скачать книги можно за баллы.

Деталь: Подготовиться к экзаменам по анатомии, дизайну, физике, журналистике и многим другим дисциплинам теперь еще проще.

6. Школа Яндекса

Здесь размещены лекции Школы Яндекса. Эта школа подготавливает специалистов как для самого Яндекса, так и и для всей IT-индустрии.

7. ADME

Освойте сотню бесплатных программ и курсов на любой вкус.

Деталь: Вы можете пройти курс "Научный метод Шерлока Холмса: наблюдай, аргументируй, оценивай". Авторы последовательно разъясняют, как можно использовать "холмсовские" стратегии мышления.

8. Alison

На сайте этого образовательного портала вы сможете пройти Гарвардский курс по основам цифровой фотографии совершенно бесплатно. Освоение всего курса составит от 10 до 15 часов.

Деталь: Вы узнаете, что такое технические аспекты съемки и научитесь основам светотени.

9. Duolingo

На этом действительно интересном сайте вы сможете выучить английский, испанский, французский, португальский, немецкий, итальянский и другие языки.

Деталь: Пройдите пятиминутный тест, чтобы узнать текущий уровень языка.

10. Academic Earth

А этот сайт для тех, кто ладит с английским. Вы сможете послушать все лекции из лучших университетов мира: MIT, Гарвардского, Принстонского, Стэнфордского, Йельского и других.

Кристина Бажина



