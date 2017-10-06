Студенты АлтГТУ — в числе победителей Межрегиональных соревнований по информационной безопасности

По итогам соревнований команда студентов факультета информационных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова SharLike заняла второе место. Победителем соревнований стала команда SUSlo.PAS Новосибирского государственного университета, третье место досталось команде nanoBears Томского государственного университета.

Всего в соревнованиях участвовали 18 команд университетов Томска, Красноярска, Омска, Новосибирска и Барнаула.

SibirCTF – главный CTF-турнир по информационной безопасности среди студентов вузов Сибирского федерального округа. Соревнования являются отборочными для Всероссийских межвузовских соревнований по защите информации RuCTF.

Помимо непосредственно игры, программа мероприятия включала образовательный блок. Первый день соревнований начался с конференции приглашенных спикеров – экспертов в области информационной безопасности. Организаторы SibirCTF подготовили стенды Open Door, Zoom TV, Control me, Caw me, Secret Room, на которых любой желающий мог попробовать себя в роли взломщика замков разных сложностей, найти уязвимость в приложении для Smart TV, попытаться написать скрипт для робота, чтобы, выполняя его, робот смог пройти максимальное количество контрольных точек, попробовать себя в роли системного администратора конференц-связи и найти ее уязвимости.

CTF-турнир по защите сервера проходил около девяти часов: участники, погруженные в реальные условия взлома их сервера, старались защитить его от атак, параллельно пытаясь взломать сервер своих противников.

CTF-соревнования ориентированы на реализацию основных направлений государственной политики в области обеспечения информационной безопасности и организуются в целях подготовки и повышения квалификации кадров в сфере IT.