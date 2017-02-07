Тенденции развития науки в пространстве образовательных учреждений культуры РФ обсудят в АГИК

В работе круглого стола примут участие 11 институтов культуры Российской Федерации из городов Барнаул, Казань, Москва, Орёл, Пермь, Самара, Симферополь, Тюмень, Улан-Удэ, Чебоксары, Челябинск.

Целью мероприятия является объединение усилий научных и научно-педагогических работников образовательных учреждений культуры России; популяризация научных достижений и результатов деятельности научных школ; активизация использования научного потенциала образовательных учреждений культуры при подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров.

В рамках онлайн-общения планируется обсудить стратегию развития науки в институтах культуры, а также презентовать значимые научные мероприятия, проводимые образовательными учреждениями культуры, с целью усиления взаимного сотрудничества.

Владимир Матис,

доктор педагогических наук, профессор, основатель научной школы "Поликультурный подход в образовании и культурной сфере":

Тенденции развития науки в пространстве образовательных учреждений культуры должны быть связаны с актуальными проблемами становления, функционирования и развития научных школ. Сотрудничество научных школ может осуществляться в рамках разработки и реализации совместных согласованных образовательных программ и научных планов, программ академической мобильности и реализации совместных научно-исследовательских программ и грантов вузов культуры.

Круглый стол состоится 8 февраля 2017 г. в 14 часов по адресу: пр. Ленина, 66

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