Тенденции развития науки в пространстве образовательных учреждений культуры РФ обсудят в АГИК

8 февраля 2017 г., в рамках празднования Дня российской науки, в Алтайском государственном институте культуры состоится круглый стол "Тенденции развития науки в пространстве образовательных учреждений культуры" в формате онлайн.
В работе круглого стола примут участие 11 институтов культуры Российской Федерации из городов Барнаул, Казань, Москва, Орёл, Пермь, Самара, Симферополь, Тюмень, Улан-Удэ, Чебоксары, Челябинск.
Целью мероприятия является объединение усилий научных и научно-педагогических работников образовательных учреждений культуры России; популяризация научных достижений и результатов деятельности научных школ; активизация использования научного потенциала образовательных учреждений культуры при подготовке высококвалифицированных профессиональных кадров.
В рамках онлайн-общения планируется обсудить стратегию развития науки в институтах культуры, а также презентовать значимые научные мероприятия, проводимые образовательными учреждениями культуры, с целью усиления взаимного сотрудничества.
Владимир Матис,
доктор педагогических наук, профессор, основатель научной школы "Поликультурный подход в образовании и культурной сфере":
Тенденции развития науки в пространстве образовательных учреждений культуры должны быть связаны с актуальными проблемами становления, функционирования и развития научных школ. Сотрудничество научных школ может осуществляться в рамках разработки и реализации совместных согласованных образовательных программ и научных планов, программ академической мобильности и реализации совместных научно-исследовательских программ и грантов вузов культуры.
Круглый стол состоится 8 февраля 2017 г. в 14 часов по адресу: пр. Ленина, 66