Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" откроется в Алтайском крае

Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова. Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова". Фото : Архив фото АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

В центре будут проводиться углубленные занятия с учащимися 5-11 классов по физике, химии, математике и инженерно-техническому творчеству. Преподаватели АлтГТУ, лучшие учителя школ будут обучать ребят по углубленным программам математики, физики, химии, вести исследовательскую работу по различным проектам, подготовят к предметным олимпиадам, научно-техническим конкурсам и научно-практическим конференциям различного уровня. Обучение в центре будет проводиться бесплатно.

Фонд Андрея Мельниченко финансирует закупку оборудования для лабораторий и учебных аудиторий, оказывает грантовую поддержку преподавателям, исследовательским проектам, финансирует проведение конференций и летних школ, оказывает поддержку школьникам, показывающим лучшие результаты путем включения их в систему "социальных лифтов".

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

"Мы убеждены, хорошее образование, возможность развиваться в выбранном направлении и участвовать в престижных предметных олимпиадах и конкурсах проектов – все это должно быть доступно талантливым детям, независимо от места их проживания. На Алтае таких детей немало. Развитие их потенциала будет способствовать увеличению количества высококвалифицированных специалистов в регионе".

Отметим, сегодня в будущем Центре детского научного и инженерно-технического творчества активно ведутся ремонтные работы. Дизайн-проект помещений разработали молодые дизайнеры – выпускники АлтГТУ. В ближайшее время поступит мебель, оборудование лабораторий, необходимые расходные материалы.

Для поступления в центр, необходимо до 20 августа 2017 года в АлтГТУ подать все необходимые документы для зачисления (заявление о приёме, копии паспортов родителей (страницы с фото и пропиской); копия свидетельства о рождении ребенка и, при наличии, паспорта (страницы с фото и пропиской); копия страхового свидетельства ребенка, портфолио).

Формирование групп будет проходить согласно возрастным программам. Занятия начнутся с сентября. Для иногородних школьников занятия будут организованы по воскресеньям.

Подробная информация по тел.: (3852) 29-07-37, 8-902-998-9688.

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 46, ауд. 312 пищевого корпуса АлтГТУ (вход со стороны ул. Кирова).

СПРАВКА

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко создан 10 октября 2016 года. Учредителями Фонда являются Минерально-химическая компания "ЕвроХим", Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) и Сибирская генерирующая компания (СГК), главным акционером которых является Андрей Мельниченко.

Основной целью Фонда является поддержка талантливых в сфере точных и технических наук школьников в регионах присутствия ЕвроХим, СГК, СУЭК. В России задача повышения качества образования входит в число четырех приоритетных национальных проектов наряду с жильем, здравоохранением и сельским хозяйством. В последнее время все больше значения придается региональному образованию, ведь оно напрямую влияет на социально-экономическое развитие территорий и улучшение качества жизни в регионах. Именно поэтому основным направлением в работе Благотворительного фонда Андрея Мельниченко стала долгосрочная программа поддержки образования и науки.