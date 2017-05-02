Ученый совет АлтГУ просит продлить полномочия Землюкова до 2021 года

Решение направить ходатайство в министерство ученый совет единогласно принял на заседании 25 апреля, сообщает университетская газета "За науку!".

Сергей Землюков занимает пост ректора АлтГУ с 2011 года. В 2016 году его переизбрали на новый срок, то есть до 2021 года. Однако из приказа Минобра о назначении Землюкова ректором следует, что он сможет занимать пост ректора до достижения своего 65-летия — то есть до 20 августа 2017 года. Но по решению ученого совета университета Минобр может продлить срок полномочий. Однако окончательное решение остается за министерством.

"Банкфакс" предполагает, что министр образования Ольга Васильева даст ответ на просьбу ученого совета не раньше июня. Если министр откажет, то ректор может перейти на должность президента вуза, которую можно занимать до 70 лет.