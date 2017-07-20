Умение эффективно работать с информацией — билет в светлое будущее

Лето — лучшее время для обучения скорочтению.

Почему же лучшее время обучиться этому навыку — именно лето? Во-первых, ребенок расслаблен, нет того огромного напряжения, которое он испытывает во время учебы. Во-вторых, это лучший способ скрасить досуг ребенка. В-третьих, обучение в формате плотного двухнедельного тренинга дает в действительности великолепные результаты.

Какие преимущества дает скорочтение ребенку в учебе?

Представьте, что для выполнения домашних заданий у вашего ребенка будет уходить в 2 раза меньше времени, а результаты будут лучше. Причем речь идет о всех предметах, так как мы обучаем не только скорочтению, но и умению качественно запоминать и быстро обрабатывать полученную информацию.

"Если у ребенка нет результата, возвращаем деньги"

Методика включает в себя 10 занятий по скорочтению. Этого хватает, чтобы ребенок обрел навык и научился читать "по-новому". При этом мы гарантируем результат. Мы откровенны с родителями, которые обращаются к нам, и уверены в своей методике, поэтому гарантируем достижение результата. В противном случае возвращаем деньги. Однако, подобных случаев не отмечено. Эффективность методики признана многочисленными специалистами в сфере образования (со всеми сертификатами вы можете ознакомиться на нашем сайте). Своеобразной вишенкой на торте стала победа методики на всероссийском конкурсе "Золотой медвежонок. Выбор родителей" в номинации "Лучшие учебные пособия и принадлежности". Фактически комплект программ был признан лучшим учебным пособием России в 2015 году.

Как попасть на ваши занятия и с какого возраста вы берете детей?

У нас три возрастные группы: 6-8, 9-12 и 13-17 лет. Наш главный тренинг — это скорочтение для детей. Младших ребят 4-7 лет мы обучаем чтению и чтению по словам.

С 24 июля запускаем новую серию тренингов, когда в интенсивном режиме, за 2 недели, мы доводим ребят до результата. Руководитель школы скорочтения в г. Барнауле Чернявская Ольга напоминает, что мы берем только тех детей, которые хотят заниматься, и всем желающим нужно пройти собеседование, записавшись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на нашем сайте barnaul.turboread.ru

Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.