В Алтайском крае открылся международный форум "Культура евразийского региона"

24 мая 2017 г. в Алтайском государственном институте культуры, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, начал свою работу Международный научно-практический форум "Культура евразийского региона".
На грандиозном открытии форума, под флагами своих государств, собрались представители Монголии, Китая, Польши, Германии, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Российская Федерация на форуме представлена учеными из 35 субъектов: гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; Красноярского и Хабаровского краев; Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Кемеровской, Сахалинской областей; Республик Алтай, Башкирия, Бурятия, Дагестан, Крым, Татарстан и др.
На открытии, с приветственным словом выступили: Андрей Щукин, заместитель Председателя Правительства Алтайского края; Елена Безрукова, начальник управления Алтайского края по культуре и архивному делу; Галина Буевич, ректор Алтайского государственного института культуры; Мамашарил Чотонов, ректор Кыргызского государственного университета культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой; Раджабмат Амиров, проректор Таджикского государственного института искусств им. М. Турсунзаде; Баяраа Баасандорж, руководитель департамента Монгольского государственного университета культуры; Лев Криштапович, начальник отдела Белорусского государственного университета культуры и др.
В своей приветственной речи ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО) Энгель Тагиров подчеркнул значимость форума для формирования единого информационного образовательного пространства в сфере культуры и образования и вручил Диплом и Золотую медаль "Россия – ООН: 70 лет партнерства" на имя губернатора Алтайского края А.Б. Карлина, а также Алтайскому государственному институту культуры. Диплома академика Международной гуманитарной академии "Европа-Азия" удостоены ректор АГИК Галина Буевич и заведующий отделом международных связей АГИК Любовь Айкина.
В рамках открытия были подписаны договоры о сотрудничестве в области науки и образования между Алтайским государственным институтом культуры и Кыргызским государственным университетом культуры и искусств им. Б. Бейшеналиевой, Монгольским государственным университетом культуры, Таджикским государственным институтом искусств им. М. Турсунзаде, Восточно-Сибирским государственным институтом культуры, Красноярским государственным институтом искусств, Томским государственным университетом.
24 мая, в рамках Международного научно-практического форума, прошли заседание Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ, заседание Ассоциации азиатских образовательных учреждений сферы культуры, конкурсное прослушивание в рамках международного фестиваля-конкурса национальных культур "Палитра дружбы" и творческая площадка для иностранных студентов "Твоя и моя земля", посвященная 85-летию со дня рождения Р.И. Рождественского.
25 мая состоится пленарное заседание III международной научно-практической конференции "Культура в евразийском пространстве: традиции и новации", работа секций пройдет в АГИК, на базе Государственного художественного музея Алтайского края и музея "Город". Работа форума завершится 26 мая грандиозным гала-концертом фестиваля-конкурса национальных культур "Палитра дружбы".
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