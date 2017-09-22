Образование

В СибУПК можно получить юридическое образование, не выходя из дома

90
Сегодня, 12:49.
Новости компаний

В СибУПК продолжается прием на очно-заочную форму обучения по специальности "Юриспруденция". Особенность программы — возможность получения образования дистанционно.

Благодаря новым технологиям студенты могут виртуально присутствовать на лекциях, проводимых в формате вебинаров. Большая часть учебного материала, задания и методические пособия будут доступны в личном кабинете. Неважно, в каком городе или стране вы находитесь, главное, чтобы у вас был компьютер и доступ в интернет.

Плюсы дистанционного обучения уже оценили студенты, которые работают и не могут посещать занятия. Они виртуально присутствуют на лекциях в свои выходные. Важно отметить, что у всех студентов есть возможность задать вопросы преподавателям и получить дополнительную информацию.

Новые технологии делают учебу доступной для всех, а благодаря индивидуальному подходу к каждому, дистанционное образование не отличается от обычного.

Набор продлится до 20 октября. Стоимость обучения – 44 000 руб. в год. Студентам предоставляется скидка на обучение в размере 20% от стоимости первого года учебы. Занятия начнутся с 1 ноября.

Кроме того, повысить свою квалификацию и углубить знания могут студенты-выпускники бакалавриата. Для них открыт набор в магистратуру. На очной форме срок обучения — 2 года, на очно-заочной и заочной форме — 2 года 6 месяцев. Срок окончания приема документов: 28 сентября 2017 года.

Подробнее о поступлении вы можете узнать в приемной комиссии СибУПК:

Тел.: (383) 346-58-52; +7 (913) 703-05-22
Е-mail:d_select@sibupk.nsk.su
В Барнауле: (385-2) 57-16-50 или 8 (929) 397-16-50

Информация действительна на момент публикации


 


 


 

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus