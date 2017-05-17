Акция от ЖК "Изумрудный": квартира в центре города за 1 016 565 рублей

Здесь и площадь ветеранов с тихими зелеными аллеями, и центральный универмаг города с чередой магазинов, ресторанов и кафе. В шаговой доступности детские сады, школы, ведущие ВУЗ-ы города.

Особенностью комплекса, является его расположение. Инфраструктура центра города, гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов.

Основные преимущества нашего дома:

Нет нежилых помещений;

Быстрый и тихий лифт;

Комфортные лестничные площадки с естественным освещением;

Зеленый двор, закрытый от чужих глаз;

Крытые детская и спортивная площадки;

Потрясающий панорамный вид с верхних этажей здания.

И все это по рекордно низкой для центра города Барнаула цене - всего за 1 016 565 рублей за квартиру!

Так же продолжается совместная акция с ПАО ВТБ 24, когда за покупку однокомнатной квартиры в ЖК “Изумрудный” стоимостью 1 016 565 рублей, оформленной в ипотеку в банке ВТБ 24, клиенту предоставляется скидка в размере 1 000 рублей с квадратного метра, минимальный первоначальный взнос варьируется от 150 000 до 340 000 рублей, и соответственно ежемесячный платеж варьируется от 8 900 до 6 400 рублей в месяц. Более подробно по условиям покупки квартиры можно уточнить в офисе застройщика по адресу: г.Барнаул, ул. Союза Республик 32-а.

И конечно клиентам доступна рассрочка от Застройщика комплекса, на выгодных условиях.

Дом планируется ввести в эксплуатацию уже в 2017 году, что делает предложение очень выгодным.

Спешите - квартиры от 1 016 565 рублей уже в продаже, предложение ограничено!

Телефон отдела продаж: +7 (3852) 533-000

Организатор акции ООО “ИСК Вектор”. Срок проведения акции до 31.05.2017 года. Подробные условия акции - в офисе продаж застройщика по адресу: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 32-а, кабинет 110. Рассрочка предоставляется ООО “ИСК Вектор”. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф.