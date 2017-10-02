Недвижимость

Алтайские власти ищут того, кто достроит театр кукол "Сказка"

Сегодня, 15:13.
Недвижимость

В Барнауле объявили торги на достраивание и покупку оборудования для театра кукол "Сказка". Цена контракта, согласно сайту региональных госзакупок, составит 297 млн 469 тысяч рублей.

Спектакль "Чёрная курица" в театре кукол "Сказка".
Спектакль "Чёрная курица" в театре кукол "Сказка". Фото : Оксана Исакова.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 октября. Торги назначены на 23 октября. Финансирует контракт краевой бюджет.

Работы должны завершить не позднее 18 месяцев со дня подписания контракта. Рабочим предстоит обустроить фундаменты и основания, провести наружные электрические сети и линии связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы, обеспечить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем, провести пусконаладку, установить подъемно-транспортное оборудование и заняться благоустройством объекта.

В июне Алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.

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