Алтайские власти ищут того, кто достроит театр кукол "Сказка"

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 17 октября. Торги назначены на 23 октября. Финансирует контракт краевой бюджет.

Работы должны завершить не позднее 18 месяцев со дня подписания контракта. Рабочим предстоит обустроить фундаменты и основания, провести наружные электрические сети и линии связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы, обеспечить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем, провести пусконаладку, установить подъемно-транспортное оборудование и заняться благоустройством объекта.

В июне Алтайский театр кукол "Сказка" обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре "Родина". В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей.