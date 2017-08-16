Аналогов в Барнауле нет: о дружелюбном и поднимающем настроение холле дома на ул. Интернациональной, 47

Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул". Уникальный холл. Фото : Архив компании "Домстрой-Барнаул".

Как рассказал автор дизайн-проекта вестибюля, известный архитектор Александр Деринг, он сделал холл первого этажа максимально открытым и дружелюбным. Общественная зона первого этажа отделена от улицы не глухой стеной и металлической дверью, а стеклом.

В холле нет "будки" для охранников, как это бывает во многих домах бизнес-класса. Вместо нее — стойка ресепшен. Приветливый администратор подскажет гостю дорогу, ответит на его вопросы, передаст жильцу посылку и т.д.

Александр Деринг,

автор дизайн-проекта:

"Интерьер вестибюля решен в современном ключе. При этом мы использовали возможности психологии цвета, чтобы пространство холла поднимало жильцам и гостям настроение. Даже если человек выйдет из квартиры угрюмым, пока он идет до улицы, обстановка должна снять негативное напряжение".

Для удобства жильцов пространство холла разделено на зоны: предусмотрена отдельная площадка для хранения колясок и велосипедов, а также пространство для отдыха с кожаными диванами и стильными светильниками.

Также в числе достоинств интерьера — дизайнерские почтовые ящики, качественное освещение, понятная навигация, изысканное декоративное оформление, а также дорогие и качественные материалы отделки. Среди них есть и уникальные.

Александр Деринг,

автор дизайн-проекта:

"Впервые в отделке интерьеров многоквартирных домов в Барнауле мы использовали мох. Зеленые вставки призваны сгладить переход от домашней обстановки к уличной (и наоборот). Еще один интересный элемент — кортеновская сталь. Это искусственно коррозированный материал. Мы используем его для оформления лифтов и стены напротив ресепшен. Состаренный вид этой стали придает шарм и делает современный в целом интерьер интереснее, разнообразнее, динамичнее".

Напомним, компания "Домстрой-Барнаул" завершает строительство дома бизнес-класса на улице Интернациональной, 47. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию уже в октябре этого года, существенно ранее разрешенного срока. Этот элитный дом отличается от других высоток в центре города невиданным сочетанием комфорта и эстетики. Подробнее о месторасположении дома, особенностях архитектуры, планировках и байнках-партнерах читайте в нашем предыдущем материале.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom-barn.ru