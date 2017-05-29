Недвижимость

Барнаульский бизнесмен открывает огромное творческое пространство

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Сегодня, 09:58.
Недвижимость

20 мая к "Музейной ночи" в Барнауле присоединилось творческое пространство "Кислород" на ул. Льва Толстого. Этот проект пока только готовится к полноценному запуску, но уже вызывает интерес публики, поскольку может стать самой большой и стильной культурной площадкой в городе.

Творческое пространство "Кислород".
Творческое пространство "Кислород". Фото : Юрий Сушков.

В Барнауле начала XX века по адресу Льва Толстого, 30 располагался магазин "Дешевка". Долгие годы там продавали товары по умеренным ценам для небогатых слоев населения. Позже архитектурный памятник превратился в точку продаж строительных и отделочных материалов. В 2017-м его ждет новая жизнь: "Торговли здесь больше не будет", — заявил собственник, барнаульский предприниматель и общественник Анатолий Овчинников. Он решил открыть в своем здании универсальное культурное пространство "Кислород".

"Если говорить по факту, то магазины на этой улице давно умерли, — говорит бизнесмен, — но центр города должен жить. Я тщательно изучал опыт Центральной России и Европы, и там распространен такой ход: “впускать” в исторические здания проекты творческих людей — актеров, художников, фотографов, музыкантов. Я решил пойти по тому же пути".

Творческое пространство "Кислород".
Творческое пространство "Кислород".

В "Музейную ночь" "Кислород" уже представили публике: здесь открыли мастерскую молодых художников, разместили полевую кухню, устроили световое граффити-шоу и дискотеку под открытым небом. Однако, по словам владельца, это еще даже не открытие. В ближайшие месяцы он хочет собрать на своей площадке художников и музыкантов, стендаперов и ремесленников, разместить там галерею, кафе и Дом актера, устраивать поэтические и хип-хоп-вечера, джазовые и акустические концерты, мастер-классы и вечеринки. Площадь пространства позволяет это сделать: в распоряжении предпринимателя около тысячи квадратных метров с внутренним двориком.

"Такого большого творческого пространства в Барнауле не было и нет, — говорит Анатолий Овчинников. — И вряд ли будет: не думаю, что кто-то еще осмелится адаптировать такую площадь под соцпроект". Для бизнесмена этот проект именно социальный: говорит, чем дальше погружается в процесс, тем меньше представляет, как его монетизировать. "Сейчас главная задача — поддержать сам памятник, чтобы он не ветшал, — объясняет Анатолий. — Когда мы забирали это здание, оно было совсем разрушено. Как могли, мы восстановили его, и сегодня продолжаем реставрировать. Я пока даже не представляю, какой будет конечная смета".

Творческое пространство "Кислород".
Творческое пространство "Кислород".

В последние годы барнаульцев нечасто радуют открытиями арт-пространств, наоборот: закрылись "Соль", "Проспект", "Кармин". Анатолий Овчинников считает, что проблема не в горожанах, а в отношениях "собственник — арендодатель" и в отсутствии универсальности этих проектов. Еще один весомый фактор — наличие талантливого арт-директора, поэтому сейчас бизнесмен находится в поиске человека, который будет курировать все "кислородные" задумки. Кроме того, он ищет резидентов. К Анатолию Овчинникову уже обратились актеры и стендаперы, и последние обретут новую сцену уже в июне — когда на территории пространства откроется летнее кафе Siberia bar&grill.

"Потихоньку общаемся с людьми, изучаем, что же все-таки нужно барнаульцам, — рассказывает Анатолий. — Да, уже есть те, кто пожелал стать нашим резидентом, но я буду рад новым предложениям от творческих людей. У нас можно будет открыть галерею, тату-салон, мастерскую или ворк-шоп. Мне, например, очень нравится гончарное искусство, и было бы здорово, если бы какой-нибудь ремесленник создавал и продавал здесь свои работы". Предприниматель повторяет, что магазины в этом месте ему не интересны — разве что сувенирная лавка, которая будет вполне уместна в зоне туркластера.

Реновация здания под будущую арт-площадку уже на завершающей стадии. Что интересно, собственник решил не шпаклевать, не красить вековой кирпич, а лишь "подчистить" его и привести в презентабельный вид. Так что "Кислород" может стать не только самой творческой точкой на карте города, но и самым стильным лофт-пространством.

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