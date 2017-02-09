Больше 200 дольщиков "Демидов Парка" оказались в особо опасном положении

"Демидов Парк", 8 января 2017 года. Фото : vk.com/demidovpark. "Демидов Парк", 8 января 2017 года. Фото : vk.com/demidovpark. "Демидов Парк", 8 января 2017 года. Фото : vk.com/demidovpark.

Ольга Дерявская, начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции, пояснила altapress.ru, что ранее "Аспект" получил предписание перестраховать к 31 января около 300 ДДУ. Когда СМИ сообщили, что в отношении застройщика началась процедура банкротства, страховая компания, с которой подписали генеральный договор, отказалась от сотрудничества. На заключение нового договора со страховщиками ушло время. Теперь потребуется порядка двух недель, чтобы оформить документы дольщиков.

Ольга Дерявская,

начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства:

По закону застройщик, работающий по ДДУ, обязан страховать свою ответственность перед дольщиками. Если страховая компания банкротится или теряет лицензию, то строитель обязан перестраховаться у другой организации. Вновь уплатить взнос — 1-1,5% стоимости долевки. "Аспект" перестраховал несколько десятков ДДУ. 210 договоров предстоит застраховать. На комиссии, которую создали в администрации Новоалтайска, представители компании пообещали уложиться в двухнедельный срок.

Кроме того, продолжает эксперт, "Аспект" клятвенно пообещал достроить дом к концу года — дате, обозначенной в обновленном разрешении на строительство. Для этого у застройщика запросили новый график работ, с указанием этапов, нужных сумм и источников финансирования. "Пока темпы работ на строительной площадке не позволяют "Аспекту" уложиться в срок до декабря 2017 года", — подчеркнула Ольга Дерявская. Узнать планы застройщика не получилось: телефоны офиса отключены.

Напомним, что 27 января в отношении "Аспекта" началась процедура наблюдения, она продолжается. Застройщик считает, что решение арбитражного суда неправомерно и, по данным Госинспекции, он подал соответствующую апелляционную жалобу.

Временный управляющий Олег Меркер пояснил altapress.ru, что собственники предприятия только сейчас вышли на связь и пообещали передать документы для изучения. Сам управляющий еще не вникал в строительный процесс, "но проезжал мимо и видел несколько рабочих на площадке". Также Олег Меркер сообщил, что к нему обращаются дольщики, которые собираются заявить свои права кредитора, но им предстоит написать заявление в арбитражный суд. "Пока дольщики подали лишь несколько исков", — говорит управляющий.

Отметим, что проблемы дольщиков "Демидов Парка" в очередной раз подняла вопрос состоятельности страхования ДДУ. Ранее глава Минстроя Михаил Мень заявил, что за все время работы этого института, пострадавшие не смогли возместить свои потери. Поэтому государство создало собственный страховой фонд. В него застройщики должны отчислять деньги, которыми можно будет рассчитаться с дольщиками в случае ЧП. Поправками в ФЗ-№214 этот фонд заработал с 1 января 2017 года, но фактически положение о нем прошло только нулевые чтения с огромным числом поправок. По самым оптимистичным прогнозам, законодательная база для работы фонда будет готова только к марту 2017 года.

Факт

По данным сайта Госинспекции, на строительство дома на Пудской, 40 в Новоалтайске заключено 499 договоров долевого участия, дольщиками уплачено 508,16 млн рублей. Требуемый объем финансирования: 250 млн рублей - для завершения строительства дома, 80 млн – на сети. Планируемые источники финансирования: собственные средства, задолженность участников долевого строительства (59 млн рублей), свободные квартиры (235).