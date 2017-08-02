Недвижимость

"Домстрой-Барнаул" возводит респектабельную высотку в центре города

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Сегодня, 10:48.
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Компания "Домстрой-Барнаул"  завершает строительство дома бизнес-класса на улице Интернациональной, 47. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию уже в октябре этого года, существенно ранее разрешенного срока. Этот элитный дом отличается от других высоток в центре города невиданным сочетанием комфорта и эстетики.

Здание на ул. Интернациональной, 47 — абсолютная инновация для Барнаула, похожего дизайна придомовой территории, входной группы, фасадного освещения и шпиля на крыше в городе не найти.

Вечерняя подсветка.
Вечерняя подсветка.

Премиальная многоэтажка расположена в четырех минутах ходьбы от проспекта Ленина и в трех минутах — от проспекта Комсомольского, что называется в "тихом центре", при этом до самого центра рукой подать, а вокруг дома – тишина и спокойствие, которым позавидуют даже обитатели спальных районов.

Два первых этажа дома предназначены для офисных помещений, с 3-го по 15-й находятся квартиры (по восемь, шесть и четыре на площадке). На сегодня к продаже предлагаются 1-, 2- и 3 комнатные квартиры, как традиционных планировок, так и Евро, т.е. с большой кухней-гостиной.

Дом на улице Интернациональной, 47 (визуализация).
Дом на улице Интернациональной, 47 (визуализация).

Абсолютной новинкой для горожан стало предложение застройщика — квартиры с террасами площадью от 30 до 42 кв м (дополнительно к площади квартиры). Терраса в привычном понимании — это огороженная территория за пределами квартиры (выход на которую застройщик спроектировал через лоджию). Функционал террасы очень обширен: там можно разместить зону отдыха и проводить летние вечера или семейные обеды/ужины на свежем воздухе; или например семейные покупатели смогут выпускать на прогулку детей, при этом занимаясь домашними делами, а можно оборудовать там детский уголок, шалаш и т. п. Площадь в 42 кв м (для сравнения, на рынке новостроек Барнаула имеются предложения о продаже квартир площадью от 21 кв.м) дает простор для творчества.

Визуализация.
Визуализация.

А сейчас до конца сентября застройщик объявил акцию — цена на квартиры с террасами снижена на 3 000 рублей с каждого квадратного метра! Таким образом, квадратный метр в евродвушке площадью 89 кв м (две отдельные комнаты и кухня-гостиная 22 кв. м) обойдется в 55 500 рублей, а в 3-ке площадью 97 кв м (2е отдельные спальни, общая комната почти 20 кв. м и кухня 10 кв. м) - в 53 500 рублей.

Также "фишкой" дома станут панорамные лоджии с витражными окнами. Они расположены по углам здания, а, значит, с них открывается вид сразу на три стороны света. Отсюда можно будет любоваться очарованием исторической части Барнаула.

Двор (визуализация).
Двор (визуализация).

Особняком для многоэтажек всегда стоит вопрос с местами для парковок. В доме на Интернациональной, 47 парковочные места расположены на цокольном этаже (они также предлагаются к продаже, при этом в подарок к парковке покупатель получает отдельную кладовку там же на цокольном этаже).

Визуализация.
Визуализация.

В элитной многоэтажке будет один подъезд и два лифта, один из которых будет соединять этажи, в том числе и с цокольным уровнем, то есть, припарковав машину можно подняться сразу к себе на этаж.

Факт

Сразу семь банков аккредитовали дом на ул. Интернациональной, 47. В их числе ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО) и ОАО "Газпромбанк". Банки предлагают минимальную ставку по ипотеке.

Застройщик ООО "Домстрой-Барнаул". Акция действительна до 31 сентября 2017 г. С подробными условиями Акции, а также проектной декларацией можно ознакомиться на сайте компании "Домстрой-Барнаул".

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