Евгению Ракшину разрешили открыть первую очередь ТРЦ "Галактика"

Виталий Такаш рассказал, что собственник и инвестор "Галактика" Евгений Ракшин отчитался на совещании в Госинспекции Алтайского края о том, что работы на первой очереди ТРЦ закончены.

На сайте службы написано, что капремонт здания выполнили по специально подготовленной проектной документации, которая прошла госэкспертизу. Основные несущие элементы конструкций усилены и их запас прочности повышен на 20% по отношению к расчетным показателям. Госинспекция пишет, что Евгений Ракшин заявил: выполнены все рекомендованные технической комиссией меры, направленные на повышение надежности и безопасности здания с массовым пребыванием граждан.

Виталий Такаш также сообщил, что продолжается строительство второй очереди ТРЦ. "Этот застройщик перешел в категорию социально ответственных. Он добровольно, чтобы убедиться в надежности своего здания, пошел на повторную экспертизу", - говорит Такаш.

Однако пока неизвестно, когда возобновится работа первой очереди "Галактики". Утром 26 мая Евгений Ракшин был не доступен для комментариев.

Справка

26 декабря в отделе "Книги" магазина "Ашан" обрушилась крыша. После первого обрушения площадь повреждения составила 50 кв. м, позднее увеличилась до 100 "квадратов". Магазин немедленно закрыли. Комиссия по расследованию обрушения в "Ашане" пришла к выводу, что ЧП произошло из-за, недостаточного запаса несущей способности ряда конструкций здания.

ТРЦ "Галактика" — молл регионального формата. Здание торгового центра строится на месте Барнаульского аппаратурно-механический завода, который несколько лет назад приобрел Евгений Ракшин, совладелец компании "Мария-Ра". Стройка шла очень быстро. "Коробку" общей площадью 154 тысячи квадратных метров подняли всего за год.