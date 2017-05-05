Недвижимость

Фотофакты. Барнаульский пивоваренный завод хочет построить "Воблу" в стиле 60-х

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Сегодня, 14:02.
Фоторепортажи

Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ) планирует построить кафе-закусочную "Вобла" на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова. Сейчас на этом месте стоит киоск, который не работает. Проект заведения представили 4 мая на градостроительном совете.

БПЗ ищет архитектурное решение для очередного фирменного заведения "Вобла". В АКБ "Инновация" предложили построить небольшой одноэтажный павильон, который напомнит собой архитектуру 60-х годов прошлого века. Светлое здание выделяется главным, почти полностью застекленным фасадом. Он "смотрит" на малый Павловский тракт. Внутри предлагают разместить столики, но своей кухни в "Вобле" не предусмотрено — сюда планируют привозить готовые блюда.

Эскиз кафе-закусочной "Вобла".
Эскиз кафе-закусочной "Вобла".

Члены градостроительного совета отправили проект на доработку. В первую очередь экспертов смутило соседство с жилым домом и проблема с парковками: территории для их организации нет и архитекторы предлагали реконструировать часть двора для размещения автомобилей.

Отметим, что это уже второй проект ресторана на Павловском тракте, который БПЗ предлагает на рассмотрение градосовету. В прошлом году завод защищал эскиз двухэтажного заведения, но он тоже не прошел критику архитекторов. 

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