Фотофакты. Молодая семья из Барнаула выиграла BMW

Розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов. Финальный розыгрыш акции "BMW надо?" от ИСК "Алгоритм". Фото : Олег Богданов.

Главная интрига мероприятия — кому достанется главный приз BMW первой серии – до самого конца держала участников и зрителей в напряжении. В акции смогли принять участие клиенты ИСК "Алгоритм", которые приобрели квартиру в период с сентября 2016 года по август 2017 г.

Такую щедрую акцию компания "Алгоритм" проводит уже в 4 раз: начиная с 2015 года перед большими праздниками (день города или новый год) разыгрывает автомобиль среди своих клиентов.

Приветствовала участников со сцены директор компании "Алгоритм" Белоусова Ксения.

Ксения Белоусова,

директор ИСК "Алгоритм":

Дорогие друзья! Сегодня мы с вами отмечаем большой праздник – 80летие Алтайского края и день рождения города! Общие праздники помогают нам чувствовать свою причастность ко всему, что происходит на малой родине, сознавать ответственность за то, что мы оставим следующим поколениям. Приятно видеть, как за последние годы поменялся Барнаул – строятся новые больницы и школы, облагораживаются придомовые территории. Я желаю нашему городу процветания и развития! От лица компании желаю вам успехов и удачи в розыгрыше!

Роскошный BMW, перевязанный блестящим синим бантом, ждал своего обладателя перед сценой.

Однако помимо главного приза "Алгоритм" вручил еще девять подарков, своим клиентам! Каждый раз, когда из лототрона появлялся новый купон, зрители замирали в ожидании. И вот уже очередной счастливчик направляется к сцене! Все победители определялись по "цепочке удачи": каждый выигравший доставал следующий купон победителя из лототрона. Удача улыбнулась: Погодаевой Инне Борисовне, которая выиграла приставку X-box; Слепову Вячеславу Владимировичу, который получил наушники Bluetooth; электронную книгу получила Гребенюк Светлана Николаевна; электро-самокат Ткачук Евгений Сергеевич; планшет Сторчак Александр Андреевич; обладателем смартфона стала Ряжских Валентина Николаевна; фитнес-браслет получила Панченко Татьяна Сергеевна; фотокамеру Canon Тараненко Наталья Петровна.

Кроме этого, на сцене были подведены итоги фото-конкурса #обнимашкисмишкой на самую креативную и интересную фотографию с фирменным персонажем застройщика – Апельсиновым Мишкой, проходившим в социальных сетях. Приз в виде робота-пылесоса заслуженно получил Палкин Владислав.

"Получить подарки сегодня смогут и те, кто ещё не купил квартиру в ИСК "Алгоритм". Для этого нужно всего лишь внимательно слушать информацию о компании и правильно ответить на вопросы викторины", – объявил со сцены ведущий. Вопросы были лёгкими для тех, кто уже связал свою жизнь с инвестиционно-строительной компанией. К примеру, "Каков символ ИСК "Алгоритм?" (апельсиновый мишка), "Из какого материала построены дома в квартале "Балтийская крепость"?" (из монолита и кирпича). Угадывали участники легко и быстро, и даже те зрители, которые не побеждали в викторине, обязательно получали приятный памятный подарок.

В перерывах между розыгрышами призов своими выступлениями горожан радовали известные вокальные и танцевальные коллективы города: "Технопарк", "Город мастеров", "Фа-соль" и автор-исполнитель Ольга Барановская.

И вот настал момент, которого ждали все - розыгрыш самого главного и дорогого приза – автомобиля BMW! Волнение среди зрителей к этому моменту выросло до небес. И вот самый главный купон в руке ведущего. "Первая цифра ноль! У кого ноль?", - выжидал ведущий, посмеиваясь над взволнованной толпой. "Вторая цифра три! Следующая девять!" И, наконец, озвучен целый номер: 0394!

И победители, ошарашенные, не верящие в свою удачу, бегут к сцене с купоном в руках. Молодая семья, Евгений и Анна Максимовы, рассказали, что купили квартиру в ИСК "Алгоритм" всего месяц назад – и совершенно неожиданно выиграли главный приз!

"Мы не думали, что можно вот так просто, обычным людям, выиграть автомобиль! – Поделились супруги. – Мы пока что не понимаем до конца и не верим – эмоции переполняют через край. В конце праздника уже даже не надеялись что-то выиграть, торопились домой к ребёнку – и тут такое везение".

Благодарим инвестиционно-строительную компанию "Алгоритм" за этот замечательный праздник для барнаульцев, подаривший всем положительные эмоции!

Оксана Килина

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