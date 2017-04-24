Фотофакты. На "Барнаульской Рублевке" продают усадьбу со SPA-зоной за 70 млн

На Горе, в районе, который называют "Барнаульской Рублевкой", выставили на продажу особняк стоимостью 70 млн. рублей. В нем отдельный этаж выделен для персонала, а также имеется SPA-зона.
Площадь коттеджа составляет 600 квадратных метров, он располагается на участке в 15 соток.
Риэлтор, который занимается продажей объекта, рассказал "Недвижимости Алтай", что внешне дом выглядит как классический дорогой особняк. Однако внутри у него нет четкого разделения на этажи. Вместо них оборудованы уровневые зоны, связанные между собой лестницей из массива дуба.
Первый этаж полностью предназначен для персонала. Также в доме имеются спальни, библиотека, гостиная, детская комната с выходом на террасу. На каждом уровне есть санузел и ванная комната.
Большую площадь в усадьбе занимает зона отдыха, где разместились тренажерный зал с выходом на уличный бассейн. Рядом с залом — душевые, хаммам и русская баня.
Другая особенность коттеджа — эксплуатируемая кровля, откуда спускается лестница к бассейну.
В отделке дома использовалась венецианская штукатурка, мозаика ручной работы. Также особняк оборудован системой видеонаблюдения и системой пылеудаления. На приусадебном участке растут вековые сосны.
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