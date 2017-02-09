Фотофакты. Напротив мэрии Барнаула продают участок под внушительное здание

В Барнауле за 40 млн. рублей продают небольшой двухэтажный магазин со складскими помещениями, расположенный напротив здания мэрии. Собственник рассказывает о прекрасных характеристиках объекта недвижимости и добавляет, что на участке целесообразно построить новое здание. Объявление размещено на "Авито".
Сейчас на Гоголя, 55 размещаются магазины, офисы и склады. Постройки и двор занимают 1,4 га. В помещении выполнен великолепный ремонт с использованием качественных материалов, подключены все центральные коммуникации, сказано на "Авито".
Наиболее эффективным использованием земельного участка будет строительство 6-этажного административного здания, площадью 3,8 тыс. кв. м, считает собственник. На размещенных рендерах есть уже эскизное решение новостроя. Только это 12-этажное здание со шпилем, которое занимает гораздо большую территорию, чем продается. Оно упирается в гостиницу "Ника" на улице Пушкина, а также предполагает снос небольшой производственной базы, граничащей с автозаправкой.
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