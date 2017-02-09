Недвижимость

Фотофакты. Напротив мэрии Барнаула продают участок под внушительное здание

5475
Сегодня, 12:54.
Недвижимость

В Барнауле за 40 млн. рублей продают небольшой двухэтажный магазин со складскими помещениями, расположенный напротив здания мэрии. Собственник рассказывает о прекрасных характеристиках объекта недвижимости и добавляет, что на участке целесообразно построить новое здание. Объявление размещено на "Авито".

Фотофакт. Какой дом построят рядом с мэрией Барнаула

Сейчас на Гоголя, 55 размещаются магазины, офисы и склады. Постройки и двор занимают 1,4 га. В помещении выполнен великолепный ремонт с использованием качественных материалов, подключены все центральные коммуникации, сказано на "Авито".

Наиболее эффективным использованием земельного участка будет строительство 6-этажного административного здания, площадью 3,8 тыс. кв. м, считает собственник. На размещенных рендерах есть уже эскизное решение новостроя. Только это 12-этажное здание со шпилем, которое занимает гораздо большую территорию, чем продается. Оно упирается в гостиницу "Ника" на улице Пушкина, а также предполагает снос небольшой производственной базы, граничащей с автозаправкой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
Жилой комплекс "Матрешки" Жилой комплекс "Матрешки"
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой дом № 7 Жилой дом № 7