Фотофакты. Напротив мэрии Барнаула продают участок под внушительное здание

Гоголя, 55. Фото : Авито. Гоголя, 55. Фото : Авито. Гоголя, 55. Фото : Авито. Гоголя, 55. Фото : Авито. Гоголя, 55. Фото : Авито.

Сейчас на Гоголя, 55 размещаются магазины, офисы и склады. Постройки и двор занимают 1,4 га. В помещении выполнен великолепный ремонт с использованием качественных материалов, подключены все центральные коммуникации, сказано на "Авито".



Наиболее эффективным использованием земельного участка будет строительство 6-этажного административного здания, площадью 3,8 тыс. кв. м, считает собственник. На размещенных рендерах есть уже эскизное решение новостроя. Только это 12-этажное здание со шпилем, которое занимает гораздо большую территорию, чем продается. Оно упирается в гостиницу "Ника" на улице Пушкина, а также предполагает снос небольшой производственной базы, граничащей с автозаправкой.