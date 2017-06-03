Фотофакты. Под Барнаулом продают коттедж с персональным водопадом и грибным лесом

В коттеджном поселке "Фирсова слобода" продается коттедж с необычным ландшафтным дизайном: на участке устроен пруд, вода в который бежит с миниатюрного водопада. Стоимость объекта 45 млн рублей.
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Продается коттедж. Фото : "Авто".
Дом построен из кирпича и клееного бруса, сказано в объявлении на "Авито". Одно из главных достоинств объекта — участок в 70 соток с лесом. Территория оборудована системой для полива. Есть огород, живописные уголки со цветами и туями, но самое главное украшение — пруд с водопадом. Вода струится по каменному дну и накапливается в чаше. А еще будущие собственники недвижимости смогут собирать грибы в собственном лесу. Здесь растут грузди и белые грибы.
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