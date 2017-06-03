Фотофакты. Под Барнаулом продают коттедж с персональным водопадом и грибным лесом

Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто". Продается коттедж. Фото : "Авто".

Дом построен из кирпича и клееного бруса, сказано в объявлении на "Авито". Одно из главных достоинств объекта — участок в 70 соток с лесом. Территория оборудована системой для полива. Есть огород, живописные уголки со цветами и туями, но самое главное украшение — пруд с водопадом. Вода струится по каменному дну и накапливается в чаше. А еще будущие собственники недвижимости смогут собирать грибы в собственном лесу. Здесь растут грузди и белые грибы.