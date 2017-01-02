Фотофакты. В Барнауле хотят построить жилой комплекс на улице Челюскинцев

Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции. Эскизный проект жилого комплекса на улице Челюскинцев. Фото : Из архива редакции.

Застройщик выкупил участки на Челюскинцев, 82, 80а и 80в. Общая площадь - 1,2 га. Это вторая линия городской улицы, которая сейчас занята недействующей производственной базой, однако категория земель позволяет строить жилые дома высотой более 9 этажей. Здесь планируют три 18-этажных дома на 510 квартир (около 19 тыс. кв.м). В каждом из них предусмотрено жилье на одного, двух и трех человек. "Мой дом" уже предложил варианты расположения мебели с использованием стандартных предложений из "ИКЕИ".

"Мой дом" считает, что в числе плюсов проекта: привлечение инвестиций из других регионов, включение в проект местных производителей стройматериалов и собственно строителей, ренновация территории.

Артем Корнев,

директор компании "Мой дом":

По плану города территория предназначена под жилую застройку. Вовлечение площадок, которые находятся в центре города, в жилищное строительство – рациональный тренд при ограниченных инвестициях в инженерную инфраструктуру. Ведь сегодня в Барнауле достаточно низкая обеспеченность населения жильем. А задача, поставленная президентом, высокая – преодолеть рубеж обеспеченности в 30 квадратных метров. Такую задачу крайне сложно решить только за счет расширения города.

На данный момент первый проект дома комплекса "Новый квартал" получил положительное заключение строительной экспертизы от барнаульской компании "Эко-град", а также свое одобрение на подключение к сетям дали местные ресурсоснабжающие организации. Застройщик уже планировал получить разрешение на строительство у профильного комитета города, но его обязали предварительно пройти градосовет.

У архитекторов осталось к проекту вопросы. Например, оно сомневаются, что дома "проходят" по инсоляции, у них достаточно парковочных мест и прогулочных площадок. Также вызывает сомнение сам факт строительство трех 18-этажек на узкой улице Челюскинцев, несмотря на то, что в планах у города расширить эту магистраль.

Алексей Бобров,

начальник комитета по строительству и архитектуре Барнаула:

Вы проходите по нормам на один дом, но планируете строить жилой комплекс. Другие два дома не пройдут.

Градосовет не одобрил данное эскизное решение "Нового квартала".

Справка

Компания "Мой дом" относительно недавно вышла на строительный рынок Барнаула с проектом "Модный дом". Строительство началось в третьем квартале 2015 года. Закончить планируют в третьем квартале 2017 года. Это будет девятиэтажка на 118 квартир.