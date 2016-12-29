Фотофакты. В Барнауле заселяют самый высокий дом

ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. ЖК "Аврора". Ноябрь 2016 года. Фото : skyscrapercity.com, пользователи Last и Смотрящий. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Строительство самого высокого дома в Барнауле. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

ЖК "Аврора" расположен на улице Гущина за кардиоцентром. Его высота от земли до подоконника 25-го этажа — 75 метров, а до самой верхней части декора — почти 97 метров. Строили дом с помощью двух башенных кранов. Также строители поднимали грузы на специальных люльках, которые "ползли" по стене новостройки. Учитывая высоту дома, в нем предусмотрено три лифта, в том числе один с огнеупорной кабиной, а также противопожарные незадымляемые лестницы.

Дом ввели в эксплуатацию в конце ноября. Сейчас у него появилась красивая ночная подсветка декора, верхних этажей и с боков здания.

Из 317 квартир новостройки сейчас не продано около 80, сообщили altapress.ru в отделе продаж "Регионстроя". В основном это помещения в центре дома с витражным остеклением "в пол" и без балконов. Торцевые с балконами и на самых верхних этажах купили в первую очередь.

Факт

До сих пор статус самого высокого дома принадлежал ЖК "Анастасия", который поднимается на 24 этажа (86 метров). Находится высотка на пересечении Красноармейского проспекта, 77 и улицы Папанинцев, 111.