Фотофакты. В Барнауле заселяют самый высокий дом

Компания "Регионстрой" ввела в эксплуатацию жилой комплекс "Аврора". Это самая высокая многоэтажка в Барнауле. Сейчас новостройку заселяют.
ЖК "Аврора" расположен на улице Гущина за кардиоцентром. Его высота от земли до подоконника 25-го этажа — 75 метров, а до самой верхней части декора — почти 97 метров. Строили дом с помощью двух башенных кранов. Также строители поднимали грузы на специальных люльках, которые "ползли" по стене новостройки. Учитывая высоту дома, в нем предусмотрено три лифта, в том числе один с огнеупорной кабиной, а также противопожарные незадымляемые лестницы.
Дом ввели в эксплуатацию в конце ноября. Сейчас у него появилась красивая ночная подсветка декора, верхних этажей и с боков здания.
Из 317 квартир новостройки сейчас не продано около 80, сообщили altapress.ru в отделе продаж "Регионстроя". В основном это помещения в центре дома с витражным остеклением "в пол" и без балконов. Торцевые с балконами и на самых верхних этажах купили в первую очередь.
Факт
До сих пор статус самого высокого дома принадлежал ЖК "Анастасия", который поднимается на 24 этажа (86 метров). Находится высотка на пересечении Красноармейского проспекта, 77 и улицы Папанинцев, 111.
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