Недвижимость

Ищите отличную квартиру в центре? Представляем новый проект компании "ПР-Холдинг"

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Сегодня, 09:01.
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Новый проект компании "ПР-Холдинг" - это 16-этажный дом, расположенный в самом центре "золотого треугольника" барнаульского элитного жилья: Партизанская, 81 и 83, "Купола", "Титаник", "Айсберг", Социалистический, 54. Адрес Партизанская, 76 в середине! Это классический центр городского центра.

Создала образ дома на Партизанской, 76 известный архитектор Татьяна Рамазанова. С ее легкой руки облик высотки получился несколько консервативным, но элементы модерна отлично вписали его в современную застройку. Такое сочетание демонстрирует спокойную уверенность и сдержанное благородство.

Татьяна Рамазанова,
архитектор проекта, руководитель мастерской "Архисидек":

Сегодня элитное жилье — это прежде всего высококачественные традиционные строительные материалы и проверенные временем технологии в основе плюс максимально комфортная организация внутреннего пространства. Нарочито показная роскошь прожила свой короткий век и ушла в прошлое.

16-этажный дом строится по монолитной технологии. Стены заполняются газобетонными блоками. Толщина "уличной" стены, закрытой еще и керамическим кирпичом, — 83 см. Межкомнатных и межквартирных перегородок — 20 и 40 см соответственно.

16-этажный дом строится по монолитной технологии.
16-этажный дом строится по монолитной технологии.

Монтажная компания "ПР-Холдинг" отказалась от навесных фасадных конструкций на основе утеплителей. Для строительства дома использованы только прочные материалы. Это обеспечивает высокую надежность конструкции, тепло- и шумоизоляцию. А керамический кирпич в финишной отделке еще и гарантирует экономию на капремонте. Такой фасад долгое время будет презентабелен.

Образ новостройки формируют отделочные материалы фасада. Дом полностью остеклен бронзовыми стеклопакетами. Первые этажи облицованы бордовым гранитом, верхние — желтым керамическим кирпичом. Стройность и величие архитектуры подчеркивают карнизы и декор кровли.

Дом полностью остеклен бронзовыми стеклопакетами.
Дом полностью остеклен бронзовыми стеклопакетами.

Технология строительства позволяет каждую квартиру максимально адаптировать под запросы клиента. Хотите большую жилплощадь, но не видите подходящих планировок? Компания "ПР-Холдинг" адаптирует для вас имеющиеся варианты. Например, можно объединить две торцевые квартиры площадью около 100 "квадратов" каждая. Или, например, сделать теплые лоджии и тем самым заметно расширить площадь отдельных комнат. Все это можно сделать еще на стадии строительства.

Дом на улице Партизанской, 76.
Дом на улице Партизанской, 76.

Николай Шелобанов,
директор АН "Новостройки":

Николай Шелобанов.
Николай Шелобанов.

На рынке Барнаула ограничено предложение новых квартир элитного класса от застройщиков.

Местные компании предпочитают строить дома эконом- или бизнес-класса.


Дом на Партизанской, 76 уникален. Во-первых, он расположен в центре города, и это будет цениться всегда. Во-вторых, застройщик надежный, и высотку обязательно достроят. И в-третьих, сам дом строят с использованием хороших и проверенных материалов по современным технологиям. По этим причинам квартиры в этом доме всегда будут востребованы, а значит, удержат цену в любых экономических условиях.

Проектная декларация на сайте www.su-nzgbi.com

"Монтажная компания ПР-Холдинг"

Адрес: 656049, г. Барнаул, ул. Никитина, 133
Тел.: (3852) 55-80-77, факс: (3852) 55-31-28
График работы: пн-пт с 8.30 до 17.00
Е-mail: otdel558077@yandex.ru
Сайт: www.su-nzgbi.com

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