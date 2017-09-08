Недвижимость

На Змеиногорском тракте построят "небоскреб"

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Сегодня, 10:21.
Недвижимость

Градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства 17-этажного дома на Змеиногорском тракте, 82. В доме будет 336 квартир, сообщает пресс-центр мэрии.

Недвижимость.
Недвижимость. Фото : sgd22.ru.

По словам проектировщика, компании ООО "ПиФ "Тектоника", 30% квартир в трехсекционном доме на Змеиногорском тракте — однокомнатные. Также предусмотрены квартиры-студии, двух- и трехкомнатные квартиры.

По словам председателя совета Сергея Боженко, размещение дома в 20 метрах от трамвайной линии нецелесообразно: шум будет мешать жильцам. Он предложил перенести дом вглубь участка. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров рекомендовал заказчику уменьшить количество квартир. Другие члены совета отметили, что вопрос парковочных мест рядом с домом не проработан. В итоге проект приняли с устранением замечаний в рабочем порядке.

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