На Змеиногорском тракте построят "небоскреб"

Градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства 17-этажного дома на Змеиногорском тракте, 82. В доме будет 336 квартир, сообщает пресс-центр мэрии.
По словам проектировщика, компании ООО "ПиФ "Тектоника", 30% квартир в трехсекционном доме на Змеиногорском тракте — однокомнатные. Также предусмотрены квартиры-студии, двух- и трехкомнатные квартиры.
По словам председателя совета Сергея Боженко, размещение дома в 20 метрах от трамвайной линии нецелесообразно: шум будет мешать жильцам. Он предложил перенести дом вглубь участка. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров рекомендовал заказчику уменьшить количество квартир. Другие члены совета отметили, что вопрос парковочных мест рядом с домом не проработан. В итоге проект приняли с устранением замечаний в рабочем порядке.
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