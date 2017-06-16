Недвижимость

Крайадминстрация даст около 200 млн рублей, чтобы достроить дом в Новоалтайске

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Сегодня, 15:28.
Недвижимость

На завершение строительства дома в новоалтайском ЖК "Демидом Парке" из краевой адресной программы 2017 года планируют направить около 200 млн рублей. Об этом altapress.ru рассказал Иван Гилев,  министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Жилой комплекс "Демидов парк".
Жилой комплекс "Демидов парк" .Фото : архив kapitalist.tv.
Власти Алтайского края нашли способ оживить "Демидов Парк" и обеспечить медиков квартирами

Деньги пойдут на то, чтобы купить квартиры медикам будущего противотуберкулезного диспансера, который строится в Новоалтайске. Пока проект готовят к реализации и чиновники не посчитали количество необходимых квартир и их площадь.

Вливание в бюджет строительства дома на улице Прудская, 40 "Демидов Парка", позволит достроить его. Без этого решения стройка практически стояла. О проблеме во всех профильных инстанциях говорили инициативные дольщики. Всего в доме купили 485 долевок. Еще около 235 квартир не продано.

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