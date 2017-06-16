Крайадминстрация даст около 200 млн рублей, чтобы достроить дом в Новоалтайске

На завершение строительства дома в новоалтайском ЖК "Демидом Парке" из краевой адресной программы 2017 года планируют направить около 200 млн рублей. Об этом altapress.ru рассказал Иван Гилев, министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Деньги пойдут на то, чтобы купить квартиры медикам будущего противотуберкулезного диспансера, который строится в Новоалтайске. Пока проект готовят к реализации и чиновники не посчитали количество необходимых квартир и их площадь.
Вливание в бюджет строительства дома на улице Прудская, 40 "Демидов Парка", позволит достроить его. Без этого решения стройка практически стояла. О проблеме во всех профильных инстанциях говорили инициативные дольщики. Всего в доме купили 485 долевок. Еще около 235 квартир не продано.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.