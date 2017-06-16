Крайадминстрация даст около 200 млн рублей, чтобы достроить дом в Новоалтайске

Деньги пойдут на то, чтобы купить квартиры медикам будущего противотуберкулезного диспансера, который строится в Новоалтайске. Пока проект готовят к реализации и чиновники не посчитали количество необходимых квартир и их площадь.

Вливание в бюджет строительства дома на улице Прудская, 40 "Демидов Парка", позволит достроить его. Без этого решения стройка практически стояла. О проблеме во всех профильных инстанциях говорили инициативные дольщики. Всего в доме купили 485 долевок. Еще около 235 квартир не продано.