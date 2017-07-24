"Домстрой-Барнаул" временно снизил цены на квартиры в доме у ТРЦ "Огни"

Дисконт составит тысячу рублей за квадратный метр. Таким образом, итоговый размер экономии будет зависеть от величины квартиры.

Многоэтажный кирпичный дом расположен в квартале между улицей Антона Петрова, парком Индустриального района, микрорайоном Невский и популярными ТРЦ "Весна" и "Огни".

Справка

Дом, в которой можно приобрести квартиры со скидкой, будет пятиподъездным (одна секция шестнадцатиэтажная, остальные — двенадцатиэтажные). На первом этаже расположатся офисы, магазины и другие организации, а на крыше застройщик установит газовую котельную. Таким образом о перебоях с горячей водой и отоплением собственникам можно будет забыть навсегда.

Организатор акции ООО "Домстрой-Барнаул". Акция действительна до 30 сентября 2017 года. Подробнее об условиях покупки квартир по акции уточняйте в отделе продаж компании "Домстрой-Барнаул" по телефонам +7 (3852) 48-79-90, 533-833 или по электронной почте info@dom-barn.ru. Проектные декларации на сайте dom-barn.ru.

