"Домстрой-Барнаул" временно снизил цены на квартиры в доме у ТРЦ "Огни"

Строительная компания "Домстрой-Барнаул" объявила акцию: до 30 сентября квартиры в доме по адресу ул. А.Петрова, 221-г можно будет купить с ощутимой скидкой.
Дисконт составит тысячу рублей за квадратный метр. Таким образом, итоговый размер экономии будет зависеть от величины квартиры.
Многоэтажный кирпичный дом расположен в квартале между улицей Антона Петрова, парком Индустриального района, микрорайоном Невский и популярными ТРЦ "Весна" и "Огни".
Справка
Дом, в которой можно приобрести квартиры со скидкой, будет пятиподъездным (одна секция шестнадцатиэтажная, остальные — двенадцатиэтажные). На первом этаже расположатся офисы, магазины и другие организации, а на крыше застройщик установит газовую котельную. Таким образом о перебоях с горячей водой и отоплением собственникам можно будет забыть навсегда.
Организатор акции ООО "Домстрой-Барнаул". Акция действительна до 30 сентября 2017 года. Подробнее об условиях покупки квартир по акции уточняйте в отделе продаж компании "Домстрой-Барнаул" по телефонам +7 (3852) 48-79-90, 533-833 или по электронной почте info@dom-barn.ru. Проектные декларации на сайте dom-barn.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.