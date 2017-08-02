Недвижимость

"Мария-Ра" построит в Барнауле административное здание с подземной парковкой

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Сегодня, 09:26.
Недвижимость

"Мария-Ра" получила разрешение на строительство очередного торгово-административного здания в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации города.

"Мария-Ра".
"Мария-Ра". Фото : altapress.ru.

Партизанская, 51 — привлекательное место для строительства коммерческой недвижимости. Недавно по соседству компания "Селф" ввела два жилых комплекса. Это 16-этажки на Партизанской, 55 и Комсомольском, 45а.

Разрешение на строительство торгово-административного здания с подземной парковкой на Партизанской, 51 компания "Мария-Ра" получила в середине июля. Сдать объект она должна к середине января 2018 года.

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