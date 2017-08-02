"Мария-Ра" построит в Барнауле административное здание с подземной парковкой

Партизанская, 51 — привлекательное место для строительства коммерческой недвижимости. Недавно по соседству компания "Селф" ввела два жилых комплекса. Это 16-этажки на Партизанской, 55 и Комсомольском, 45а.

Разрешение на строительство торгово-административного здания с подземной парковкой на Партизанской, 51 компания "Мария-Ра" получила в середине июля. Сдать объект она должна к середине января 2018 года.