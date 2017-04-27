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Фотофакты "Писательские" улицы Барнаула: история и современность

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Сегодня, 10:10.
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Пушкина

Улица имени гениального русского поэта – одна из старейших в Барнауле. Она появилась вскоре после основания медеплавильного завода в 1740-е годы.

Памятник на ул. Пушкина.
Памятник на ул. Пушкина. Фото : архив СК "Сибирия".

Первоначально здесь располагались деревянные дома горных офицеров, чиновников, торговые ряды. Именно на ней находятся самые яркие памятники архитектуры города. И хотя сам Александр Сергеевич не был в Барнауле, в 1999 году, в честь 200-летия поэта, на улице был установлен памятник. Теперь это излюбленное место молодоженов и начинающих поэтов.

Толстого

Не менее талантливый русский классик Лев Николаевич тоже дал имя одной из старейших улиц Барнаула. Она появилась сразу после основание города. Это самая купеческая улица. В свое время на ней располагался целый торговый комплекс купца Морозова. В 90-е годы 20 века все исторические здания превратили в магазины и ларьки. Они буквально пестрили многочисленными рекламными вывесками.

Ул. Льва Толстого.
Ул. Льва Толстого.

Несколько лет назад власти города очистили улицу от обилия рекламы и вполне возможно, что в ближайшие года вместо магазинов здесь появятся музеи и выставочные залы.

Гоголя

Это улица знаменита тем, что на ней располагался первый в городе высотный дом, именуемый "Доходным домом" Аверина – это памятник архитектуры начала 20 века. Построен был в1915 году и имел на тот момент величайшую высоту в четыре этажа. Его даже называли "небоскрёбом".

ЖК "Собрание" на ул. Гоголя (визуализация).
ЖК "Собрание" на ул. Гоголя (визуализация).

Сейчас на Гоголя располагается здания администрации города, Дворец Бракосочетаний и в ближайшие годы здесь будет возведен современный жилищный комплекс "Собрание". Это двухуровневое здание с подземной автостоянкой и крышной газовой котельной.На дворовой территории предусмотрены зоны отдыха и детские площадки.

Горького

Улица Максима Горького не столь знаменита. Здесь нет многочисленных памятников архитектуры, торговых рядов и высоток.

Ул. Горького.
Ул. Горького.

С этой улицей связана одна легенда. Дело в том, что двухэтажный старинный особняк из кирпича на улице Горького так и называют в Барнауле "проклятым". По легенде, во время ремонта при сносе стены в подвале в 1929 году был обнаружен скелет мужчины. Сразу бросилось в глаза, что череп проломлен, много зубов выбито. После этого случая, никто не желал жить в доме со "скелетом в шкафу".

Есенина

Есть улочки центральные… А вот улица имени талантливого поэта в Барнауле находится на самом отшибе, в Индустриальном районе, на краю коттеджного поселка. Здесь нет ни то, что памятника, ни даже таблички с именем поэта. О его творчестве тут напоминают лишь одинокие березы.

Шукшина

А вот улица с именем нашего прославленного земляка гордо подтверждает свой статус. Эта улица молода, но имеет свою историю.

Ул. Шукшина.
Ул. Шукшина.

Вот уже более 10 лет возле памятника Василию Макаровичу проходят малые Шукшинские чтения с участием известных актеров, писателей и поэтов края и страны.

Чехова

Антон Павлович не был в Барнауле никогда, но его имя дало название одной из старейшей улицы города.

Дом на ул. Чехова.
Дом на ул. Чехова.

Мало того, что через несколько лет здесь появится современный 16 этажный кирпичный дом под названием "Антон Палыч". Всего в здании будет 190 квартир. Их площадь варьируется от 20 до 60 кв. м. Район преобразится до неузнаваемости. Двор будет благоустроен, появятся зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, а на отдельных участках высадят деревья и посеют газон.

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