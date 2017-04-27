Фотофакты "Писательские" улицы Барнаула: история и современность

Первоначально здесь располагались деревянные дома горных офицеров, чиновников, торговые ряды. Именно на ней находятся самые яркие памятники архитектуры города. И хотя сам Александр Сергеевич не был в Барнауле, в 1999 году, в честь 200-летия поэта, на улице был установлен памятник. Теперь это излюбленное место молодоженов и начинающих поэтов.

Толстого

Не менее талантливый русский классик Лев Николаевич тоже дал имя одной из старейших улиц Барнаула. Она появилась сразу после основание города. Это самая купеческая улица. В свое время на ней располагался целый торговый комплекс купца Морозова. В 90-е годы 20 века все исторические здания превратили в магазины и ларьки. Они буквально пестрили многочисленными рекламными вывесками.

Несколько лет назад власти города очистили улицу от обилия рекламы и вполне возможно, что в ближайшие года вместо магазинов здесь появятся музеи и выставочные залы.

Гоголя

Это улица знаменита тем, что на ней располагался первый в городе высотный дом, именуемый "Доходным домом" Аверина – это памятник архитектуры начала 20 века. Построен был в1915 году и имел на тот момент величайшую высоту в четыре этажа. Его даже называли "небоскрёбом".

Сейчас на Гоголя располагается здания администрации города, Дворец Бракосочетаний и в ближайшие годы здесь будет возведен современный жилищный комплекс "Собрание". Это двухуровневое здание с подземной автостоянкой и крышной газовой котельной.На дворовой территории предусмотрены зоны отдыха и детские площадки.

Горького

Улица Максима Горького не столь знаменита. Здесь нет многочисленных памятников архитектуры, торговых рядов и высоток.

С этой улицей связана одна легенда. Дело в том, что двухэтажный старинный особняк из кирпича на улице Горького так и называют в Барнауле "проклятым". По легенде, во время ремонта при сносе стены в подвале в 1929 году был обнаружен скелет мужчины. Сразу бросилось в глаза, что череп проломлен, много зубов выбито. После этого случая, никто не желал жить в доме со "скелетом в шкафу".

Есенина

Есть улочки центральные… А вот улица имени талантливого поэта в Барнауле находится на самом отшибе, в Индустриальном районе, на краю коттеджного поселка. Здесь нет ни то, что памятника, ни даже таблички с именем поэта. О его творчестве тут напоминают лишь одинокие березы.

Шукшина

А вот улица с именем нашего прославленного земляка гордо подтверждает свой статус. Эта улица молода, но имеет свою историю.

Вот уже более 10 лет возле памятника Василию Макаровичу проходят малые Шукшинские чтения с участием известных актеров, писателей и поэтов края и страны.

Чехова

Антон Павлович не был в Барнауле никогда, но его имя дало название одной из старейшей улицы города.

Мало того, что через несколько лет здесь появится современный 16 этажный кирпичный дом под названием "Антон Палыч". Всего в здании будет 190 квартир. Их площадь варьируется от 20 до 60 кв. м. Район преобразится до неузнаваемости. Двор будет благоустроен, появятся зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, а на отдельных участках высадят деревья и посеют газон.

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