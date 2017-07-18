Недвижимость

Последние выгодные цены на квартиры в ЖК "Большая Медведица"

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Сегодня, 09:16.
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Только до конца лета! Строительная компания "Адалин-Строй" и офис недвижимости МИЭЛЬ "В Барнауле" предлагает одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в современном жилом комплексе "Большая Медведица" по выгодным ценам от 41 тысячи рублей за квадратный метр.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица". Фото : архив kapitalist.tv.

Новоселы станут обладателями современного жилья, главное отличие которого – максимальная функциональность пространства. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры представлены в классических и студийных вариантах. Витражное остекление лоджий добавит в квартиру больше света, тепла и уюта. А высокие потолки позволят воплотить в жизнь любое дизайнерское решение!

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, зеленый сквер для вечерних прогулок. В торгово-развлекательных центрах "СИТИ-центр" и "Гулливер –парк" и на фермерском рынке можно совершать ежедневные покупки. Недалеко от домов — хорошая транспортная развязка. Автомобилисты оценят двухуровневый паркинг.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Три дома жилого комплекса "Большая Медведица" уже сданы в эксплуатацию. Сейчас идет активное строительство четвертого жилого здания по адресу Пролетарская, 150. Сдача – 4 квартал 2017 года!

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Для клиентов действует ряд выгодных предложений: рассрочка от застройщика, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Жилой комплекс "Большая Медведица".
Жилой комплекс "Большая Медведица".

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Подробные фотоотчеты о ходе строительства смотрите в наших группах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv

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