Последние выгодные цены на квартиры в ЖК "Большая Медведица"

Новоселы станут обладателями современного жилья, главное отличие которого – максимальная функциональность пространства. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры представлены в классических и студийных вариантах. Витражное остекление лоджий добавит в квартиру больше света, тепла и уюта. А высокие потолки позволят воплотить в жизнь любое дизайнерское решение!

Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, зеленый сквер для вечерних прогулок. В торгово-развлекательных центрах "СИТИ-центр" и "Гулливер –парк" и на фермерском рынке можно совершать ежедневные покупки. Недалеко от домов — хорошая транспортная развязка. Автомобилисты оценят двухуровневый паркинг.

Три дома жилого комплекса "Большая Медведица" уже сданы в эксплуатацию. Сейчас идет активное строительство четвертого жилого здания по адресу Пролетарская, 150. Сдача – 4 квартал 2017 года!

Для клиентов действует ряд выгодных предложений: рассрочка от застройщика, ипотека, военная ипотека. Жилой комплекс аккредитован в ведущих банках: ПАО Сбербанк, ВТБ24 (ПАО), ОАО "Газпромбанк" и других.

Подробнее о новом предложении и жилом комплексе "Большая Медведица" можно узнать по телефону 533-233 или на сайте gk-bm.ru. Подробные фотоотчеты о ходе строительства смотрите в наших группах: "ВКонтакте", "Одноклассники", "Фейсбук".

Рассрочка предоставляется в рамках договора долевого участия между участником долевого строительства и застройщиком ООО "Адалин-Строй". Информация о ценах действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте gk-bm.ru

Источник: kapitalist.tv