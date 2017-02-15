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Прокуратура пытается заставить алтайские власти отремонтировать известный памятник

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Сегодня, 10:30.
Недвижимость

Природоохранная прокуратура Алтайского края пытается заставить местные власти отремонтировать комплекс Колыванской  шлифовальной фабрики конца XVIII – начала XIX веков. Он является объектом культурного наследия федерального значения и государственной собственностью. Но организации, которая отвечает за его эксплуатацию, нет. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Колыванские вазы.
Колыванские вазы. Фото : управление Алтайского края по культуре и архивному делу.

В 2016 году межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку плотины (шлюза), пруда и канала в Курьинском районе, и выявила нарушения в деятельности Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае. Проверка показала, что состояние плотины не отвечает требованиям действующего законодательства, и необходимо выполнить капитальный ремонт. В 2016 году прокуратура предписывала сделать ремонт объекта, но до сих пор этого не произошло.

Сейчас прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы Территориальное управление обеспечило соблюдение требований безопасности на гидротехническом сооружении.

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