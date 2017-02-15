Прокуратура пытается заставить алтайские власти отремонтировать известный памятник

Природоохранная прокуратура Алтайского края пытается заставить местные власти отремонтировать комплекс Колыванской шлифовальной фабрики конца XVIII – начала XIX веков. Он является объектом культурного наследия федерального значения и государственной собственностью. Но организации, которая отвечает за его эксплуатацию, нет. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
В 2016 году межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку плотины (шлюза), пруда и канала в Курьинском районе, и выявила нарушения в деятельности Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае. Проверка показала, что состояние плотины не отвечает требованиям действующего законодательства, и необходимо выполнить капитальный ремонт. В 2016 году прокуратура предписывала сделать ремонт объекта, но до сих пор этого не произошло.
Сейчас прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы Территориальное управление обеспечило соблюдение требований безопасности на гидротехническом сооружении.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.