Прокуратура пытается заставить алтайские власти отремонтировать известный памятник

В 2016 году межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку плотины (шлюза), пруда и канала в Курьинском районе, и выявила нарушения в деятельности Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае. Проверка показала, что состояние плотины не отвечает требованиям действующего законодательства, и необходимо выполнить капитальный ремонт. В 2016 году прокуратура предписывала сделать ремонт объекта, но до сих пор этого не произошло.

Сейчас прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы Территориальное управление обеспечило соблюдение требований безопасности на гидротехническом сооружении.