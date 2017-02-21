Путин посоветовал мэру Москвы снести все "хрущевки"

Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. Фото : kremlin.ru. Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. Фото : kremlin.ru. Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. Фото : kremlin.ru. Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным. Фото : kremlin.ru.

Собянин ответил, что столичные власти планируют в течение двух лет снести "хрущевки". Как доложил московский мэр, заканчивается реновация жилого фонда, за годы программы было переселено 160 тыс. московских семей.

Сергей Собянин,

мэр Москвы:

Заканчиваем программу реновации жилого фонда, снос "хрущевок". За все годы этой программы переселили 160 тысяч московских семей, это около 6 миллионов квадратных метров реновированного жилья, достаточно большой объем. Остались буквально считанные единицы домов. Думаю, что в 2017–2018 годах мы вообще полностью закончим эту программу.

Президент отметил, что считает целесообразным на месте сноса пятиэтажек построить новое жилье.

Владимир Путин,

президент РФ:

Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением. Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее.

Мэр заявил, что власти столицы готовы разработать закон о сносе пятиэтажек и, хотя такой проект требует больших финансовых вложений, власти столицы, по его словам, готовы самостоятельно решить финансовые вопросы. Собянин привел в пример снос первый серии пятиэтажек, когда бюджет Москвы в итоге справился с этим проектом.

Сергей Собянин,

мэр Москвы:

Когда проводили снос первой серии этих пятиэтажек, по масштабу он гораздо меньший, требовались просто неимоверные усилия. Многие инвесторы, которые подвизались, просто разорились на этих проектах. Мы взяли на бюджет эти проекты и доводим до логического завершения. Мы готовы подготовить такой законопроект, согласовать его так, чтобы мы могли с юридической точки зрения реализовать этот проект наиболее эффективно. Со своей стороны все финансовые и организационные моменты мы решим самостоятельно.