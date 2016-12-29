Рынок жилья в Алтайском крае потерял 12% сделок

По итогам 11 месяцев 2016 года количество сделок с жильем на вторичном рынке недвижимости Алтайского края упало на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Значительно просел рынок земельных участков, а вот "первичка" осталась на уровне прошлого года. Об этом рассказали специалисты Управления Росреестра на встрече с журналистами, организованной информационным агентством "Интерфакс-Сибирь" 28 декабря.
Елена Бандурова, заместитель руководителя Управления рассказала, что за 11 месяцев в Алтайском крае зарегистрировано всего 11 тысяч земельных участков. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторичный рынок жилья тоже просел. За отчетный период зарегистрировано на 12% меньше сделок купли продаж — только 133 тысячи против 15 в прошлом году.
Первичный рынок остался на уровне показателей 2015 года. Тогда жители края оформили 5,3 тысячи договоров ДДУ, а в этом году — 5,4 тысяч. Рост составил 2%. положительная динамика и у ипотечных кредитов. Их в этом году взяли на 10% больше.
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