Рынок жилья в Алтайском крае потерял 12% сделок

Елена Бандурова, заместитель руководителя Управления рассказала, что за 11 месяцев в Алтайском крае зарегистрировано всего 11 тысяч земельных участков. Это на 42% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вторичный рынок жилья тоже просел. За отчетный период зарегистрировано на 12% меньше сделок купли продаж — только 133 тысячи против 15 в прошлом году.

Первичный рынок остался на уровне показателей 2015 года. Тогда жители края оформили 5,3 тысячи договоров ДДУ, а в этом году — 5,4 тысяч. Рост составил 2%. положительная динамика и у ипотечных кредитов. Их в этом году взяли на 10% больше.