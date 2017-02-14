"Россельхозбанк" на 100 миллионов сбавил цену на Барнаульский сереброплавильный завод

Публичные торги комплекса Барнаульского сереброплавильного завода начались 10 февраля с 233 млн рублей. Аукцион был разбит на шесть интервалов в 5-10 дней. На каждом шаге цена лота сокращается на 15-12 млн рублей. В итоге 7 марта объект будут продавать за 163 млн рублей. Для участия в торгах заявитель должен внести задаток — 46,6 млн рублей. Сергей Рохин сообщил altapress.ru, что пока желающих приобрести лот нет.

Сергей Рохин,

арбитражный управляющий:

Пока заявок от потенциальных покупателей не поступало, соответственно и задатка никто не вносил.

По словам Рохина, ранее ряд предпринимателей проявляли интерес к предложению, но дальше телефонных разговоров дело не пошло. В условиях торгов сказано, что "Россельхозбанк" вправе оставить лот за собой на любом интервале.

Напомним, что компания "Алтайград", поручившаяся по кредитам "Изумрудной страны" комплексом Барнаульского сереброплавильного завода, с августа 2015 года находится на конкурсном производстве. В августе 2016 года арбитражный управляющий Сергей Рохин объявил первые торги залогового имущества, назначив цену в 259 млн рублей. На эти и повторные торги желающие не заявились, хотя мэрия сообщала, что лотом интересуется Нодар Шония, владелец компании "Селф". Сам барнаульский предприниматель публично не подтвердил этих намерений.

Эксперты полагают, что продать имущество мешает не только его существенная цена, но и статус памятника федерального значений. Он заставляет собственника восстанавливать и содержать исторический объект в соответствии с охранными обязательствами.

Между тем Барнаульский сереброплавильный завод – самая яркая историческая жемчужина Барнаула. С него началась история города. Комплекс включили в перечень объектов туркластера "Барнаул – горнозаводской город". На него возлагают главные надежды по привлечению турпотока в краевую столицу.

Факт

Барнаульский сереброплавильный завод включает 17 зданий-памятников и земельный участок 7,5 га.