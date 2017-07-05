Какие заведения Барнаула закрылись за последние 7 лет

В июне в Барнауле закрылся мит-холл Koster, проработавший всего полгода. Кроме него в последние несколько лет закрылось ещё много заведений. Сайт altapress.ru сделал хронологию того, как закрывались барнаульские рестораны и кафе.
*Так как мы не имеем точной информации о датах закрытия, то указали последнее число месяца, в который это произошло.
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