Какие заведения Барнаула закрылись за последние 7 лет

В июне в Барнауле закрылся мит-холл Koster, проработавший всего полгода. Кроме него в последние несколько лет закрылось ещё много заведений. Сайт altapress.ru сделал хронологию того, как закрывались барнаульские рестораны и кафе.

*Так как мы не имеем точной информации о датах закрытия, то указали последнее число месяца, в который это произошло. Юрченко Надежда