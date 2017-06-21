«SKY-M» - СТУДИЯ ВСЕГО ЗА 649 000 РУБЛЕЙ.

Застройщик планирует завершить работы по возведению каркаса уже к августу 2017 года, и приступить к остеклению здания и монтажу фасадов. Сейчас уже ведутся монолитные работы на 5 этаже здания, а всего этажей будет семь.

В районе новостройки есть ВСЁ, что необходимо для комфортного проживания! В шаговой доступности ТРЦ "Европа", ТРЦ "Лето", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В 5 минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В 3 минутах находится лучший в городе фитнес- клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В 10 минутах стадион, где можно полноценно заниматься спортом. В шаговой доступности несколько детских садов и школ, расположенных в новейших зданиях, и являющихся одними из лучших в городе.

Жить комфортно! Апарт-комплекс "SKY-M" это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.

Апартаменты с сервисом как в отеле!

Консьерж-сервис.

Уборка, прачечная, и т.д.

Спортивная площадка с уличными тренажерами.

Детская площадка повышенного комфорта.

И все это по необыкновенно доступным ценам от 649 000 рублей за комфортабельную студию.

Так же застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей.

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Цены действительны на момент публикации.