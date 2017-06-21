«SKY-M» - СТУДИЯ ВСЕГО ЗА 649 000 РУБЛЕЙ.

В перспективнейшем районе города Барнаула полным ходом идет строительство Апарт-комплекса "SKY-M". Комплекс располагается на пересечении улиц Шумакова и Взлетная, по адресу Шумакова 21.
Застройщик планирует завершить работы по возведению каркаса уже к августу 2017 года, и приступить к остеклению здания и монтажу фасадов. Сейчас уже ведутся монолитные работы на 5 этаже здания, а всего этажей будет семь.
Жить комфортно! Апарт-комплекс "SKY-M" это новый стандарт качества проживания в городской среде. На территории комплекса будет располагаться вся инфраструктура комфортной и безопасной жизни.
Апартаменты с сервисом как в отеле!
- Консьерж-сервис.
- Уборка, прачечная, и т.д.
- Спортивная площадка с уличными тренажерами.
- Детская площадка повышенного комфорта.
И все это по необыкновенно доступным ценам от 649 000 рублей за комфортабельную студию.
Так же застройщик предлагает уникальные двухуровневые студии, созданные по индивидуальному проекту, всего за 1 085 000 рублей.
Спешите - квартиры от 649 000 рублей уже в продаже, предложение ограничено!
Телефон отдела продаж: +7(3852) 55-68-28
С проектной декларацией можно ознакомиться на САЙТЕ sky-m.info.
Цены действительны на момент публикации.
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