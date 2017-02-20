Фотофакт. Стало известно, как будет выглядеть магазин в доме "Под шпилем"

Магазины в доме "Под шпилем" скоро начнут свою работу. Александр Деринг, который занимается реконструкцией фасада, выложил в сети Вконтакте несколько фото отремонтированных помещений.
Как сообщил барнаульский архитектор, первые отреставрированные помещения в доме "Под шпилем" уже готовятся к сдаче в эксплуатацию.
Напомним, ранее здесь размещался продуктовый супермаркет. Весной 2015 года помещение магазина в доме "Под шпилем" сменило собственников. Компания НТС (владелец "Бахетле" в Барнауле) продала его трем барнаульским предпринимателям. С тех пор началась реконструкция фасада здания.
По данным altapress.ru, в помещении планируется разместить ювелирный магазин и бутик одежды.
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