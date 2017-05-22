Строители Барнаула объяснили, почему критично валят план по вводу жилья

К середине мая в Барнауле ввели только 72 тыс. кв. м жилья или 17% от запланированных годовых объемов. Цифра критично маленькая, считают участники рынка. Среди причин ситуации строители назвали намеренное затягивание ввода новостроек со стороны регионального Госстройнадзора, пишет Алтайский строительный портал по материалам заседания штаба по вводу жилья в Барнауле, которое проходило 18 мая.
Настораживающие цифры привел замглавы города Сергей Дёмин. Он уточнил, что по плану в этом году в краевой столице должны ввести 425 тыс. кв.м жилья. Ко второй половине мая 2017 года введено только 17% от нужной цифры. Это меньше четверти от прошлогодних показателей. Кроме того, часть площадок, планируемых к застройке, сегодня стоит.
Портал пишет, что среди основных причин, по которым сдвигаются сроки сдачи жилья, восемь из присутствовавших застройщиков назвали намеренное затягивание ввода объекта со стороны регионального Госстройнадзора. Связана такая позиция с не основанной на законе рекомендацией регионального ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор) об обязательном прохождении повторной платной Госэкспертизы проектов всех строящихся в регионе жилых домов.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
Застройщик сдает пакет документов, в ГАСН исправно ждут положенный месяц и возвращают под предлогом незначительных замечаний. Еще через 29 дней находят другую формальную неточность, о которой сразу сказать было нельзя, потому, что статистика ввода жилья этих чиновников не интересует. У них одна задача: заставить заплатить за повторное прохождение экспертизы тех проектов, по которым ранее было получено положительное заключение негосударственной экспертизы.
Это при том, что согласно ст. 49 градостроительного кодекса, заключения государственной и негосударственной экспертиз – равноценны для зданий, строящихся без госучастия. Этот, созданный на абсолютно пустом месте административный барьер, дополнительно обрушит не только статистику ввода жилья в Барнауле и Алтайском крае, но и значительно сократит задел на последующие годы.
Мишустин рассказал, что он недавно разговаривал с первым заместителем правительства Алтайского края Сергеем Локтевым и с удивлением узнал, что все спорные вопросы между строителями и Госстройнадзором якобы решены. Более того, застройщики сами идут на платную дополнительную государственную экспертизу.
Александр Мишустин,
председатель правления Союза строителей Алтайского края:
Но как не идти, если подходит время сдачи дома в эксплуатацию, дольщики ждут своих квартир, а застройщик штрафов за не вовремя сданное жилье?! Приходится платить и ждать заключения Государственной экспертизы, которое законом вообще не предусмотрено!
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