Строители Барнаула объяснили, почему критично валят план по вводу жилья

Настораживающие цифры привел замглавы города Сергей Дёмин. Он уточнил, что по плану в этом году в краевой столице должны ввести 425 тыс. кв.м жилья. Ко второй половине мая 2017 года введено только 17% от нужной цифры. Это меньше четверти от прошлогодних показателей. Кроме того, часть площадок, планируемых к застройке, сегодня стоит.

Портал пишет, что среди основных причин, по которым сдвигаются сроки сдачи жилья, восемь из присутствовавших застройщиков назвали намеренное затягивание ввода объекта со стороны регионального Госстройнадзора. Связана такая позиция с не основанной на законе рекомендацией регионального ГАСН (государственный архитектурно-строительный надзор) об обязательном прохождении повторной платной Госэкспертизы проектов всех строящихся в регионе жилых домов.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Застройщик сдает пакет документов, в ГАСН исправно ждут положенный месяц и возвращают под предлогом незначительных замечаний. Еще через 29 дней находят другую формальную неточность, о которой сразу сказать было нельзя, потому, что статистика ввода жилья этих чиновников не интересует. У них одна задача: заставить заплатить за повторное прохождение экспертизы тех проектов, по которым ранее было получено положительное заключение негосударственной экспертизы. Это при том, что согласно ст. 49 градостроительного кодекса, заключения государственной и негосударственной экспертиз – равноценны для зданий, строящихся без госучастия. Этот, созданный на абсолютно пустом месте административный барьер, дополнительно обрушит не только статистику ввода жилья в Барнауле и Алтайском крае, но и значительно сократит задел на последующие годы.

Мишустин рассказал, что он недавно разговаривал с первым заместителем правительства Алтайского края Сергеем Локтевым и с удивлением узнал, что все спорные вопросы между строителями и Госстройнадзором якобы решены. Более того, застройщики сами идут на платную дополнительную государственную экспертизу.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края: