Строительная компания "Сибирия" ударно провела первую пятилетку

Благоустройство исторического центра Барнаула

В этом году при активном участии строительной компании "Сибирия" шла реконструкция ливневой канализации в старой части города. Ливневка была весьма изношена и не справлялась с большими потоками воды. За несколько месяцев компания-застройщик решила эту проблему. Новый облик в скором времени обретет и Старый Базар, который сохранит свою направленность, но при этом гармонично впишется в архитектурный облик старого города.

Новоселье в "Новой пристани"

Уже в октябре 2017 обладатели ключей от новых квартир 16-ти этажного кирпичного дома, расположенного в историческом центре Барнаула, по адресу ул. Приречная, 2а, смогут по достоинству оценить все его преимущества. Дома этого жилого комплекса возведены из кирпича и абсолютно безопасны. Стены надежно защищают от шума улицы, зимнего холода и летней жары. А с балкона можно наблюдать величавую Обь, красоту Нагорного парка и Новый Арбат. В плане жилого комплекса также предусмотрено благоустройство территории и открытие муниципального детского сада.

Проектная декларация на сайте zss22.ru

Акция для покупателей "Новой пристани"

СК "Сибирия" старается не только строить комфортное и надежное жилье, но и предоставляет привлекательные условия для покупателей квартир. В честь своего пятилетия для желающих приобрести жилье в ЖК "Новая пристань" действует очень выгодное предложение. До 31 октября 2017 года у вас есть возможность получить скидку тысячу рублей со стоимости квадратного метра, либо воспользоваться беспроцентной рассрочкой от компании.

Рассрочка предоставляется ООО "ЗАПСИБСТРОЙ"

"Антон Палыч" - дом с именем

Новый Арбат в скором времени станет полноценным культурным пространством. Ведь здесь, на ранее ничем неприметной улочке имени Чехова, появится новое современное здание. 16- этажный Дом "Антон Палыч", расположенный по адресу Чехова, 20 надежен и комфортабелен для проживания. Двор дома будет благоустроен - рядом появятся зоны отдыха, как для детей, так и для взрослых, на отдельных участках высадят деревья и кустарники, посеют газон. Въезд на придомовую территорию будет осуществляться с двух сторон.

Проектная декларация на сайте domos22.ru.

"Собрание" - с видом на будущее!

Гордостью архитектурного облика старого города в 2019 году станет многоквартирный двухсекционный 6-9-ти этажный жилой дом, с двухуровневой подземной автостоянкой. Его строительство уже ведется по адресу, ул. Гоголя, 46-а. Тихий деловой центр, зелёный сквер, гастрокафе на первом этаже. Квартиры в этом монолитном доме со свободной планировкой явно придутся по вкусу тем, кто ценит пространство и комфорт.

Проектная декларация на сайте yarus22.ru

Все подробности о приобретении квартир узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (3852) 717-000. Сайт компании: sk-sibiria.ru