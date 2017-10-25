Строительство нового здания для алтайского театра "Сказка" затягивается

Рассмотрев заявку "Новостроя", комиссия сделала вывод "о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе". Контракт на строительство не заключили, а значит строительство откладывается.

Ранее компания "Новострой" не смогла стать подрядчиком при строительстве тубдиспансера в Новоалтайске — их заявку также не приняли.

Максимальная сумма контракта на строительство нового здания для "Сказки" — 297,4 млн рублей.

Рабочим предстоит обустроить фундаменты и основания, провести наружные электрические сети и линии связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы, обеспечить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем, провести пусконаладку, установить подъемно-транспортное оборудование и заняться благоустройством объекта.