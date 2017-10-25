Недвижимость

Строительство нового здания для алтайского театра "Сказка" затягивается

Сегодня, 20:05.
Недвижимость

Центр госзакупок Алтайского края подвел итоги аукциона на строительство здания КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка" по улице Пушкина, 41. Единственная заявка не соответствует требованиям комиссии, пишет "Банкфакс".

Первый эскиз проекта театра кукол "Сказка".
Первый эскиз проекта театра кукол "Сказка". Фото : barnaul.org.

Рассмотрев заявку "Новостроя", комиссия сделала вывод "о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе". Контракт на строительство не заключили, а значит строительство откладывается.

Ранее компания "Новострой" не смогла стать подрядчиком при строительстве тубдиспансера в Новоалтайске — их заявку также не приняли.

Максимальная сумма контракта на строительство нового здания для "Сказки" — 297,4 млн рублей. 

Рабочим предстоит обустроить фундаменты и основания, провести наружные электрические сети и линии связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы, обеспечить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем, провести пусконаладку, установить подъемно-транспортное оборудование и заняться благоустройством объекта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Партизанская, 149 Партизанская, 149
пр. Комсомольский, 44 пр. Комсомольский, 44