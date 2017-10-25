Строительство нового здания для алтайского театра "Сказка" затягивается

Центр госзакупок Алтайского края подвел итоги аукциона на строительство здания КАУ "Алтайский государственный театр кукол "Сказка" по улице Пушкина, 41. Единственная заявка не соответствует требованиям комиссии, пишет "Банкфакс".
Рассмотрев заявку "Новостроя", комиссия сделала вывод "о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе". Контракт на строительство не заключили, а значит строительство откладывается.
Ранее компания "Новострой" не смогла стать подрядчиком при строительстве тубдиспансера в Новоалтайске — их заявку также не приняли.
Максимальная сумма контракта на строительство нового здания для "Сказки" — 297,4 млн рублей.
Рабочим предстоит обустроить фундаменты и основания, провести наружные электрические сети и линии связи, возвести несущие конструкции, сделать кровлю, провести внутренние отделочные работы, обеспечить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических и слаботочных систем, провести пусконаладку, установить подъемно-транспортное оборудование и заняться благоустройством объекта.
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