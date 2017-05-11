Цены на жилье в Барнауле упали до уровня 2007 года

За месяц подешевели почти все типы квартир. Дорожали только четырехкомнатные.

По данным аналитиков "Недвижимости Алтай", цены падают из-за отсутствия спроса. "Большинство горожан еще не восстановили свое финансовое положение после прошедшего кризиса. При этом количество инвесторов на рынке сократилось до минимума: вложения в недвижимость не кажутся им такими же привлекательными, как несколько лет назад", — отмечают аналитики.

При этом эксперты издания отмечают, что цены могут начать расти осенью — когда ипотечные ставки опустятся на несколько процентных пунктов.