Цены на жилье в Барнауле упали до уровня 2007 года

В Барнауле продолжают снижаться цены на вторичном рынке жилья. За апрель средняя стоимость квадратного метра упала на 160 рублей до отметки в 44 040 рублей. Это уровень апреля 2007 года, отмечает "Недвижимость Алтай".
За месяц подешевели почти все типы квартир. Дорожали только четырехкомнатные.
По данным аналитиков "Недвижимости Алтай", цены падают из-за отсутствия спроса. "Большинство горожан еще не восстановили свое финансовое положение после прошедшего кризиса. При этом количество инвесторов на рынке сократилось до минимума: вложения в недвижимость не кажутся им такими же привлекательными, как несколько лет назад", — отмечают аналитики.
При этом эксперты издания отмечают, что цены могут начать расти осенью — когда ипотечные ставки опустятся на несколько процентных пунктов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.