Недвижимость

В Алтайском крае на треть сократили количество управляющих компаний

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Сегодня, 15:18.
Недвижимость

Количество управляющих компаний (УК) в Алтайском крае с 2015 года сократилось на треть. Это связано с внедрением лицензирования вида деятельности, рассказал начальник Госинспекции региона Андрей Степанов на встрече с журналистами. 

Управляющая компания "Уют и согласие".
Управляющая компания "Уют и согласие". Фото : Анна Зайкова.

Андрей Степанов,
начальник Госинспекции региона:

С 2015 года введено лицензирование деятельности управления многоквартирными жилыми домами. Это позволило упорядочить работу УК. В результате количество компаний сократилось на треть.

Госинспекция продолжает работать с жалобами граждан на УК. Степанов отметил, что больше половины из них связаны с тем, что между УК и гражданами не выстраивается диалога.

Андрей Степанов,
начальник Госинспекции региона:

Из 5 тысяч жалоб, которые поступили в этом году, больше половины требовали только разъяснения законодательства. Эту работу должны проводить УК. В результате недопонимания и некачественного предоставления услуг, многие меняют УК. За полгода около 500-600 домов так передали. Но это болезненный процесс для "жизнедеятельность дома".

Степанов также пояснил, что в Алтайском крае УК не теряли лицензий на свою работу по предписанию Госинспеции: "У нас нет такой цели. Отзыв лицензии создаст проблемы для дома – он останется на определенном этапе без управления и это усугубит ситуацию.  Поэтому мы стараемся решить проблему". Спикер уточнил, что сейчас на рассмотрении суда находится несколько дел. И уже их решением лицензии УК могут отозвать.

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