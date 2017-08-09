В Алтайском крае на треть сократили количество управляющих компаний

Количество управляющих компаний (УК) в Алтайском крае с 2015 года сократилось на треть. Это связано с внедрением лицензирования вида деятельности, рассказал начальник Госинспекции региона Андрей Степанов на встрече с журналистами.
Андрей Степанов,
начальник Госинспекции региона:
С 2015 года введено лицензирование деятельности управления многоквартирными жилыми домами. Это позволило упорядочить работу УК. В результате количество компаний сократилось на треть.
Госинспекция продолжает работать с жалобами граждан на УК. Степанов отметил, что больше половины из них связаны с тем, что между УК и гражданами не выстраивается диалога.
Андрей Степанов,
начальник Госинспекции региона:
Из 5 тысяч жалоб, которые поступили в этом году, больше половины требовали только разъяснения законодательства. Эту работу должны проводить УК. В результате недопонимания и некачественного предоставления услуг, многие меняют УК. За полгода около 500-600 домов так передали. Но это болезненный процесс для "жизнедеятельность дома".
Степанов также пояснил, что в Алтайском крае УК не теряли лицензий на свою работу по предписанию Госинспеции: "У нас нет такой цели. Отзыв лицензии создаст проблемы для дома – он останется на определенном этапе без управления и это усугубит ситуацию. Поэтому мы стараемся решить проблему". Спикер уточнил, что сейчас на рассмотрении суда находится несколько дел. И уже их решением лицензии УК могут отозвать.
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