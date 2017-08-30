Краевая Госинспекция сообщила, что рынок новостроек растет

Госинспекция отмечает рост покупок долёвок во втором квартале 2017 года относительно первого.

Застройщики предоставили нам отчетность по итогам второго квартала. В этот период они зарегистрировали 1660 договоров долевого участия в строительстве. Это на 48% выше, чем в первом квартале этого года и на 14% больше итого второго квартала 2016 года. Сумма обязательств строителей за шесть месяцев 2017 составила 16,2 млрд рублей.

Ситуация традиционная: как правило, итоги продаж новостроек во втором квартале всегда выше итогов первого. Однако мы отмечаем рост и по количеству действующих ДДУ за полгода. О положительно динамике рынка говорит и количество строительных компаний. Сейчас в Алтайском крае работают 63 организации, а в прошлом году их было 53.