Краевая Госинспекция сообщила, что рынок новостроек растет

У жителей Алтайского края вырос интерес к новостройкам. Об этом altapress.ru сообщила Государственная инспекция Алтайского карая, которая курирует вопросы долевого строительства. По данным службы, в первом полугодии действует 8,7 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ). Это на 10% выше, чем за аналогичный период 2016 года.
Госинспекция отмечает рост покупок долёвок во втором квартале 2017 года относительно первого.
Ольга Дерявская,
начальник отдела контроля и надзора в области долевого строительства Госинспекции:
Застройщики предоставили нам отчетность по итогам второго квартала. В этот период они зарегистрировали 1660 договоров долевого участия в строительстве. Это на 48% выше, чем в первом квартале этого года и на 14% больше итого второго квартала 2016 года. Сумма обязательств строителей за шесть месяцев 2017 составила 16,2 млрд рублей.
Ситуация традиционная: как правило, итоги продаж новостроек во втором квартале всегда выше итогов первого. Однако мы отмечаем рост и по количеству действующих ДДУ за полгода. О положительно динамике рынка говорит и количество строительных компаний. Сейчас в Алтайском крае работают 63 организации, а в прошлом году их было 53.
Факт
По данным Алтайкрайстата, за семь месяцев текущего года в крае построили 4450 новых квартир общей площадью 271 тыс. кв. м. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда застройщики ввели в эскплуатацию 344,3 тыс.кв.м.
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