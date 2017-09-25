В Алтайском крае впервые появился главный архитектор

Губернатор назначил на должность главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, руководителя архитектурной мастерской "Градо" и преподавателя института архитектуры и дизайна АлтГТУ. Распоряжение об этом Александр Карлин подписал еще 21 сентября, а обнародовали новость о назначении на официальном сайте края только в 25 сентября.
Главный архитектор края, согласно указу губернатора, будет работать в структуре регионального министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, но напрямую подчиняться губернатору.
К исполнению своих должностных обязанностей Виктор Четошников приступил 22 сентября. Как пояснил altapress.ru сам главный архитектор, пока он занят организационной работой, так как это совершенно новая должность, до этого ее в краевом правительстве не было.
Чем будет заниматься главный архитектор?
- участвовать в проведении государственной политики в области архитектуры и градостроительной деятельности и реализации положений, содержащихся в законодательстве Российской Федерации и Алтайского края в области архитектуры и градостроительной деятельности, на территории Алтайского края;
- участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов в области архитектуры и градостроительной деятельности, подготавливаемых по поручению губернатора Алтайского края, Правительства Алтайского края;
- готовить заключения, рекомендации по вопросам архитектуры и градостроительной деятельности;
- участвовать в организации подготовки и проведения мероприятий, в ходе которых планируется рассмотрение вопросов в области архитектуры и градостроительной деятельности;
- содействовать созданию условий для повышения эстетической ценности застройки территории Алтайского края, формированию современного архитектурно-художественного облика городов и иных населенных пунктов Алтайского края;
- участвовать в определении основных направлений градостроительного развития территории Алтайского края.
Справка
С 1991 года работает руководителем архитектурной мастерской "Градо". С 2010 года совмещает проектную практику с учебно-педагогической деятельностью — профессор Института архитектуры и дизайна АлтГТУ имени Ивана Ползунова.
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