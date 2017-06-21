В Барнауле не нашлось желающих купить исторический дом за 1 рубль

Столетнее историческое здание на Мало-Тобольская, 36, известное как магазин "Сухов с сыновьями", не пожелали покупать за 1 рубль. Фонд имущества Алтайского края сообщает, что конкурс по продаже это памятника архитектуры не состоялся.
Конкурс должен был пройти 20 июня, однако заявок на участие в нем не подали.
Здание предлагали купить за 1 рубль. Это должно было стать прецедентом продажи исторического объекта за символическую цену и позволить новому собственнику направить больше средств на реконструкцию здания. Но к памятнику архитектуры прилагался еще один лот — земельный участок, на котором он расположен. Этот объект оценили в 20 млн рублей.
Напомним, магазин "Сухов с сыновьями" находится на улице Мало-Тобольская, которая по задумке администрации Барнаула должна превратиться в пешеходную улицу, стать местным Арбатом. В этом году дорогу планируют замостить плиткой, установить лавочки, фонари и урны. В идеале на улице должны появиться магазины и ремесленные лавки, в которых туристы и горожане могли бы покупать сувениры и другую продукцию.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.