В Барнауле не нашлось желающих купить исторический дом за 1 рубль

Конкурс должен был пройти 20 июня, однако заявок на участие в нем не подали.

Здание предлагали купить за 1 рубль. Это должно было стать прецедентом продажи исторического объекта за символическую цену и позволить новому собственнику направить больше средств на реконструкцию здания. Но к памятнику архитектуры прилагался еще один лот — земельный участок, на котором он расположен. Этот объект оценили в 20 млн рублей.

Напомним, магазин "Сухов с сыновьями" находится на улице Мало-Тобольская, которая по задумке администрации Барнаула должна превратиться в пешеходную улицу, стать местным Арбатом. В этом году дорогу планируют замостить плиткой, установить лавочки, фонари и урны. В идеале на улице должны появиться магазины и ремесленные лавки, в которых туристы и горожане могли бы покупать сувениры и другую продукцию.