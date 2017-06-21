Недвижимость

В Барнауле не нашлось желающих купить исторический дом за 1 рубль

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Сегодня, 19:00.
Недвижимость

Столетнее историческое здание на Мало-Тобольская, 36, известное как магазин "Сухов с сыновьями", не пожелали покупать за 1 рубль. Фонд имущества Алтайского края сообщает, что конкурс по продаже это памятника архитектуры не состоялся.

Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года.
Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года. Фото : Анна Зайкова.
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Конкурс должен был пройти 20 июня, однако заявок на участие в нем не подали.

Здание предлагали купить за 1 рубль. Это должно было стать прецедентом продажи исторического объекта за символическую цену и позволить новому собственнику направить больше средств на реконструкцию здания. Но к памятнику архитектуры прилагался еще один лот — земельный участок, на котором он расположен. Этот объект оценили в 20 млн рублей.

Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года.
Магазин "Сухов с сыновьями". Апрель 2017 года.

Напомним, магазин "Сухов с сыновьями" находится на улице Мало-Тобольская, которая по задумке администрации Барнаула должна превратиться в пешеходную улицу, стать местным Арбатом. В этом году дорогу планируют замостить плиткой, установить лавочки, фонари и урны. В идеале на улице должны появиться магазины и ремесленные лавки, в которых туристы и горожане могли бы покупать сувениры и другую продукцию. 

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