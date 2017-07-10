В Барнауле подорожала аренда двух- и трехкомнатных квартир

В первом полугодии 2017 года в Барнауле упали ставки на аренду однокомнатных квартир, но выросли на "двушки" и "трешки". Такую статистику приводит портал "Мир квартир".
По данным ресурса, аренда "однушек" подешевела на 5,3% до средних 9285 рублей. Ставки по двухкомнатным квартирам выросли на 5% до 11798 рублей. "Трешки" подорожали на 9,4% до 15341 рубля.
"Мир квартир" отмечает, что подобная динамика характерна и для других городов России. Правда, в федеральном масштабе разброс скромнее: однокомнатные в среднем подешевели на 1,8%, двухкомнатные и трехкомнатные в среднем на 2% и 2,2% соответственно.
Павел Луценко,
генеральный директор федерального портала "Мир квартир":
Прошедшие полгода не принесли на рынок аренды существенных изменений. Предложение по-прежнему существенно превышает спрос, рынок аренды пополняется объектами, не реализованными на рынке продаж. И если в сегменте однокомнатных квартир это преимущественно эконом-варианты, то количество съемных "двушек" и "трешек" прирастает в том числе и за счет высокобюджетной недвижимости.
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