В Барнауле подорожала аренда двух- и трехкомнатных квартир

По данным ресурса, аренда "однушек" подешевела на 5,3% до средних 9285 рублей. Ставки по двухкомнатным квартирам выросли на 5% до 11798 рублей. "Трешки" подорожали на 9,4% до 15341 рубля.

"Мир квартир" отмечает, что подобная динамика характерна и для других городов России. Правда, в федеральном масштабе разброс скромнее: однокомнатные в среднем подешевели на 1,8%, двухкомнатные и трехкомнатные в среднем на 2% и 2,2% соответственно.

Павел Луценко,

генеральный директор федерального портала "Мир квартир":