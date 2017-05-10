В Барнауле помещение ТВЦ "Республика" продают за 0,5 миллиарда

В Барнауле выставлено на продажу огромное помещение торгово-выставочного комплекса "Республика" (пр. Космонавтов, 6г). Информация об этом появилась на сайте Avito.ru. Собственник просит за недвижимость около 560 млн рублей.
В объявлении сказано, что продается помещение общей площадью около 42,5 тыс. кв. метров с правом собственности на земельный участок рядом со зданием площадью около 28,4 тыс. кв. метров.
Продавец указывает, что в "Республике" есть пассажирский и служебные лифты, эскалаторы, кондиционеры, здание обшито металлосайдингом, к нему подведены необходимые коммуникации. Вместе с объектом продается оборудование, необходимое для работы здания — снегоуборщик, игровые центры, гидравлический подъемник.
В объявлении о продажи сказано, что доход от годовой аренды за 2014 год составил 156 млн рублей, а за 2015 год — 157 млн рублей. Продавец также указал, что цена за недвижимость ежедневно снижается на 4,5 млн рублей.
По данным "2ГИС", в здании по адресу пр. Космонавтов, 6г находится Index Living Mall, "Формула М2", "Дверидофф", галерея "Республика ИЗО" и другие.
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