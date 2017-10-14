Недвижимость

В Барнауле продают коттедж с двумя бизнесами внутри

Сегодня, 16:51.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 165 квадратных метров. Помимо жилой зоны в нем функционируют два бизнеса: пивбар и мастерская. Об этом сообщает "Недвижимость Алтай".

В подвале площадью 53 квадратных метра находится круглосуточный пивной магазин. А на первом этаже работает автосервис по ремонту автоэлектрики.

Второй этаж жилой, он имеет отдельный вход, сообщает риэлтор.

Цена объекта 14 млн.  рублей, собственник готов поменять его на базу в Горном Алтае.

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