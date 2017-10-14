В Барнауле продают коттедж с двумя бизнесами внутри

В Барнауле на продажу выставлен двухэтажный коттедж площадью 165 квадратных метров. Помимо жилой зоны в нем функционируют два бизнеса: пивбар и мастерская. Об этом сообщает "Недвижимость Алтай".
Коттедж с двумя бизнесами. Фото : realtai.ru.
Коттедж с двумя бизнесами. Фото : realtai.ru.
Коттедж с двумя бизнесами. Фото : realtai.ru.
Коттедж с двумя бизнесами. Фото : realtai.ru.
Коттедж с двумя бизнесами. Фото : realtai.ru.
В подвале площадью 53 квадратных метра находится круглосуточный пивной магазин. А на первом этаже работает автосервис по ремонту автоэлектрики.
Второй этаж жилой, он имеет отдельный вход, сообщает риэлтор.
Цена объекта 14 млн. рублей, собственник готов поменять его на базу в Горном Алтае.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.