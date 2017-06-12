Недвижимость

В Барнауле продают "несчастливый" участок земли на Павловском тракте

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Сегодня, 17:11.
Недвижимость

В Барнауле на продажу выставили участок земли, расположенный на перекрестке Павловского тракта и улицы Попова. Надел граничит со зданием "старой" "Ленты".

Земля.
Земля. Фото : открытые источники.

30 соток земли предназначены для строительства здания, сказано на "Авито". Продавец просит за них 13,5 млн рублей. То есть, каждая сотка обойдется в 450 тысяч.

Сейчас выставленная на продажу территория огорожена бетонным забором. Ранее здесь располагалось кафе "Провинция". Весной 2010 года оно сгорело.   

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