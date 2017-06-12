В Барнауле продают "несчастливый" участок земли на Павловском тракте

30 соток земли предназначены для строительства здания, сказано на "Авито". Продавец просит за них 13,5 млн рублей. То есть, каждая сотка обойдется в 450 тысяч.

Сейчас выставленная на продажу территория огорожена бетонным забором. Ранее здесь располагалось кафе "Провинция". Весной 2010 года оно сгорело.