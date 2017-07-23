Недвижимость

В Барнауле продают шестикомнатную квартиру, расположенную на трех этажах дома

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Вчера, 19:31.
Недвижимость

В Барнауле выставили на продажу шестикомнатную квартиру, которая располагается сразу на трех этажах — пятом, шестом и седьмом, сообщает "Недвижимость Алтая".

Стоимость квартиры площадью 208 кв. метров составляет 11 млн рублей. На первом уровне находится кухня, гостиная, коридор, санузел, на втором — три комнаты, ванная и санузел, на третьем — две комнаты, а также ванная и санузел.

Продавец сообщает, что с лоджии третьего этажа есть выход на небольшой собственный участок крыши. Специалисты подчеркивают, что цена такой квартиры немного ниже, чем у дорогих квартиры с тремя-пятью комнатами. Их цены обычно варьируются от 15 до 25 млн рублей. 

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